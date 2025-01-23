Com início avassalador, Rio Branco vence o Vitória e avança na Copa Verde

Matheus Costa anotou um dos gols do Capa-Preta por 2 a 1 sobre o Vitória pela Copa Verde Crédito: Alef Jordan / Capixaba Esporte

Após quase cinco décadas sem se enfrentarem em uma competição nacional, Vitória e Rio Branco voltaram a duelar neste nível, desta vez pela Copa Verde. E na noite desta quarta-feira (22), quem saiu sorrindo do Salvador Costa foi o time visitante. Com um ótimo início de jogo, o Brancão venceu o Alvianil por 2 a 1 e avançou no torneio. Com a classificação, o Capa-Preta vai enfrentar o Goiás, nas oitavas de final. O jogo único está marcado para o dia 05 de fevereiro, às 19h30, no estádio da Serrinha, em Goiânia.

O mandante era o Vitória, mas quem estava à vontade era o Rio Branco. Os primeiros 20 minutos foram de domínio capa-preta, tanto que com menos de 25 minutos já vencia por 2 a 0.

Copa Verde - Vitória x Rio Branco no Salvador Costa

O time capa-preta abriu o placar aos 20 minutos, com Matheus Costa, e ampliou, aos 21, com Vitinho Souza. No prejuízo, o Vitória reagiu, equilibrou o jogo e, aos 46 minutos, conseguiu diminuir com o atacante Tiago Moura, após a cobrança de escanteio de Geisandro.

Segundo tempo

Na etapa complementar, o Vitória voltou buscando o gol de empate. O técnico Gustavo Rodrigues mexeu e colocou a equipe para frente. Mesmo com o time ofensivo, o Alvianil encontrava dificuldades na criação e chegava com perigo nas bolas paradas.

Em dois lances, um com Giovanni Pietro e outro com Geisandro, o Rio Branco foi salvo pela trave. No fim, o time capa-preta administrou o resultado e saiu de campo com a vaga.

Juiz lesionado

O segundo tempo teve uma curiosidade: o árbitro tocantinense Dagoberto Silva Modesto torceu o pé e foi substituído pelo capixaba Rafael Lourenço de Oliveira. Ele precisou do apoio dos jogadores ainda no campo para conseguir chegar à linha lateral.

O árbitro Dagoberto Silva Modesto (TO) precisou ser amparado pelos jogadores e precisou ser substituído devido a uma lesão Crédito: Alef Jordan / Capixaba Esporte

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