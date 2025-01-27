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Perto de voltar

Neymar consegue rescindir com o Al-Hilal e fica livre para retornar ao Santos

O Santos prepara grande festa para ter de volta um dos principais jogadores de sua história e estuda fazer mais de uma apresentação, na Vila Belmiro, e outra em São Paulo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

27 jan 2025 às 20:25

Publicado em 27 de Janeiro de 2025 às 20:25

Neymar faz treinamentos físicos no Al-Hilal
Neymarpouco jogou pelo Al-Hilal e agora poderá voltar ao Santos, clube que o revelou Crédito: Divulgação
Neymar conseguiu enfim rescindir seu contrato com o Al-Hilal, que oficializou na noite desta segunda-feira, 27, o rompimento do vínculo. O jogador agora tem o caminho livre para ser jogador do Santos, com o qual assinará acordo curto, até junho.
Ainda não há data para um anúncio do Santos, mas todos os detalhes já estão alinhados. Os representantes do atleta, incluindo seu pai, tiveram reunião nesta segunda com o presidente Marcelo Teixeira. O atacante deve chegar ao Brasil nesta semana.
O Santos prepara grande festa para ter de volta um dos principais jogadores de sua história e estuda fazer mais de uma apresentação, na Vila Belmiro, e outra em São Paulo.

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