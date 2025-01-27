Neymar consegue rescindir com o Al-Hilal e fica livre para retornar ao Santos

Neymarpouco jogou pelo Al-Hilal e agora poderá voltar ao Santos, clube que o revelou Crédito: Divulgação

Neymar conseguiu enfim rescindir seu contrato com o Al-Hilal, que oficializou na noite desta segunda-feira, 27, o rompimento do vínculo. O jogador agora tem o caminho livre para ser jogador do Santos, com o qual assinará acordo curto, até junho.

Ainda não há data para um anúncio do Santos, mas todos os detalhes já estão alinhados. Os representantes do atleta, incluindo seu pai, tiveram reunião nesta segunda com o presidente Marcelo Teixeira. O atacante deve chegar ao Brasil nesta semana.

Al Hilal and Neymar Jr. have agreed to terminate the player’s contract by mutual consent.



Thank you and good luck,Neymar ? pic.twitter.com/9edCVWBGop — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) January 27, 2025