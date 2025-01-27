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Fora do cargo

Diniz não resiste a maus resultados e é demitido do Cruzeiro

Treinador não resiste aos tropeços no Campeonato Mineiro e deixa o cargo após 20 partidas no clube
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 jan 2025 às 12:41

Publicado em 27 de Janeiro de 2025 às 12:41

MG - BELO HORIZONTE - 25/01/2025 - MINEIRO 2025, CRUZEIRO X BETIM - Fernando Diniz tecnico do Cruzeiro durante partida contra o Betim no estadio Mineirao pelo campeonato Mineiro 2025. (c)
Fernando Diniz tecnico do Cruzeiro durante partida contra o Betim pelo campeonato Mineiro 2025.  Crédito: Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress
O Cruzeiro anunciou na manhã desta segunda (27) o desligamento do técnico Fernando Diniz, que não resistiu após nova crise com mais vaias da torcida.
"O Cruzeiro informa que Fernando Diniz não é mais o treinador da equipe celeste. Junto ao técnico, deixam o clube o auxiliar Eduardo Barros e o preparador físico Wagner Bertelli. Agradecemos aos profissionais pelos serviços prestados e desejamos sucesso na sequência das trajetórias. Auxiliar técnico fixo do Cruzeiro, Wesley Carvalho comandará a equipe de maneira interina a partir dos treinamentos desta segunda-feira", diz nota do Cruzeiro.
Diniz amargou dois tropeços seguidos no Campeonato Mineiro. Após estreia com vitória por 1 a 0 sobre o Tombense, a Raposa foi derrotada pelo Athletic Club e só empatou com o Betim na última rodada, com gol marcado na reta final.
Ele foi o principal alvo da raiva e das vaias da torcida celeste neste início de temporada. O gol do Betim, inclusive, saiu enquanto torcedores presentes na arquibancada do Mineirão criticavam o treinador, que contou com força máxima à disposição para o confronto.
Diniz é o primeiro técnico de time da Série A demitido em 2025. Ele cai do comando de um time pela segunda vez em menos de um ano, já que também foi desligado do Fluminense, clube com o qual conquistou a Libertadores de 2023, em junho do ano passado.
Renato Gaúcho é o favorito para assumir o cargo no Cruzeiro, segundo PVC. O colunista do UOL informou que a diretoria cruzeirense já conversa com o estafe do técnico ex-Grêmio.

PASSAGEM TURBULENTA

O agora ex-comandante saiu do Cruzeiro após quatro meses e com apenas 31,5% de aproveitamento dos pontos disputados. Anunciado no final de setembro, ele esteve à frente da equipe por 18 jogos oficiais, registrando somente quatro vitórias enquanto amargou sete empates e sete derrotas.
Diniz esteve ameaçado no cargo no final do Brasileirão, até explodiu sobre uma possível demissão em entrevista, mas foi mantido após reunião. Na ocasião, ele perdeu a linha com os rumores de que sairia após a vitória sobre o Juventude, desabafando que sabia mais de seu futuro pela imprensa do que pelo clube.

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