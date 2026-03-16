Acompanhe ao vivo a convocação da Seleção para os amistosos antes da Copa do Mundo

Publicado em 16 de março de 2026 às 15:27
Nesta segunda-feira, às 15h30 (de Brasília), o técnico da Seleção Brasileria, Carlo Anelotti, convoca a lista de jogadores para a próxima Data Fifa. O Brasil tem dois compromissos pela frente. A Seleção enfrentará a França no dia 26 de março, no Gillette Stadium, em Boston, às 17h (de Brasília). Depois, no dia 31, encara a Croácia no Camping World Stadium, em Orlando, às 21h (de Brasília).
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