Home
>
Futebol
>
Flamengo vence Cruzeiro em noite de reencontros e vaias a 'vira-casacas'

Flamengo vence Cruzeiro em noite de reencontros e vaias a 'vira-casacas'

Pedro e Carrascal marcaram os gols

BRUNO BRAZ E IGOR SIQUEIRA

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 12 de março de 2026 às 00:48

Flamengo
Flamengo Crédito: André Serrão | Click do Lance

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Em noite de reencontros e muitas vaias aos que trocaram de lado, o Flamengo venceu o Cruzeiro por 2 a 0 -com bonitos gols de Pedro e Carrascal- e se aproximou do bloco de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. O jogo no Maracanã também marcou o duelo entre os campeões carioca e mineiro.

Recomendado para você

Pedro e Carrascal marcaram os gols

Flamengo vence Cruzeiro em noite de reencontros e vaias a 'vira-casacas'

Verdão perdeu por 4 a 0 para o Vitória, no jogo de ida, disputado no Kleber Andrade

Matheus Firmino reconhece desatenção do Porto Vitória, após goleada na semifinal do Capixaba

Além dele, outros profissionais da comissão técnica também foram demitidos

São Paulo anuncia saída do técnico Hernán Crespo

O Maracanã viveu uma noite de reencontros, mas estes momentos estiveram longe de serem amorosos. A torcida do Flamengo presenciou, pela primeira vez, o meia Gerson e o técnico Tite enfrentando o ex-time após a saída do clube. Além da dupla, estavam em campo também o zagueiro Fabrício Bruno, outro ex-flamenguista. Gerson, de longe, foi o mas perseguido, com vaias a cada toque na bola, além de alguns xingamentos.

Já a torcida do Cruzeiro, presente em bom número no setor de visitantes, vivenciou a mesma experiência, só que com o técnico Leonardo Jardim, que enfrentava a equipe mineira pela primeira vez após a saída do clube celeste. Os cruzeirenses levaram notas falsas com o rosto do treinador e também xingaram bastante o português, que havia prometido treinar somente o time de Belo Horizonte no Brasil.

Outro que passou por maus bocados foi Marcão, pai e empresário de Gerson. Ele estava no setor "Maracanã Mais" e foi identificado no intervalo, sendo bastante hostilizado a ponto de ser retirado do local pela Polícia Militar por questões de segurança.

No segundo tempo ainda entrou outro "ex", o goleiro Matheus Cunha, ex-Flamengo, que substituiu Cássio, lesionado. O arqueiro, porém, foi poupado pelos flamenguistas.

VAR CANCELA CARTÃO VERMELHO

Aos 30 do primeiro tempo, o meia Matheus Henrique chegou a receber um cartão vermelho após perder a bola para Cebolinha, cair sobre ela e o árbitro Flávio Rodrigues de Souza aponta mão proposital. O VAR, porém, solicitou revisão e, após checagem, o lance foi anulado.

O JOGO

Flamengo
Flamengo Crédito: André Serrão | Click do Lance

Flamengo e Cruzeiro entraram em campo com equipes modificadas em relação às finais dos Estaduais. O time carioca por opção técnica de Leonardo Jardim. A equipe visitante por conta dos desfalques de Kaio Jorge, Romero e William, lesionados.

O time da casa começou de forma avassaladora. Com apenas quatro primeiro minutos, Pedro abriu o placar e, praticamente na saída de bola, Arrascaeta quase ampliou. O Cruzeiro passou a respirar a partir dos 15 e, aos poucos, foi equilibrando a partida e criando chances, mas quando levou perigo, o goleiro Rossi trabalhou bem.

O segundo tempo iniciou de maneira parecida com o primeiro. O Flamengo pressionando, o Cruzeiro disperso, mas logo equilibrando as ações. Na etapa final, porém, ocorreram menos chances claras.

Vieram as substituições de Leonardo Jardim e Tite, e o jogo mudou de dinâmica. Nos minutos finais, a equipe de fora foi para o abafa e quase empatou, mas num contra-ataque mortal, nos acréscimos, o Flamengo ampliou para fechar o caixão com um golaço de cobertura feito por Carrascal.

FLAMENGO

Rossi, Emerson Royal (Varela), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho e Arrascaeta (Luiz Araújo); Lucas Paquetá (Carrascal), Everton Cebolinha (Samuel Lino) e Pedro (Wallace Yan). Técnico: Leonardo Jardim.

CRUZEIRO

Cássio (Matheus Cunha), Fagner (Japa), Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Matheus Henrique, Lucas Silva e Christian; Gerson (Wanderson), Matheus Pereira e Neyser (Chico da Costa). Técnico: Tite.

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Auxiliares: Alex Ang Ribeiro (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

Cartões amarelos: Léo Pereira (FLA); Fagner (CRU)

Gols: Pedro, aos 4 minutos do primeiro tempo (FLA); Carrascal, aos 52 minutos do segundo tempo (FLA)

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais