Flamengo vence Cruzeiro em noite de reencontros e vaias a 'vira-casacas'

Publicado em 12 de março de 2026 às 00:48
RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Em noite de reencontros e muitas vaias aos que trocaram de lado, o Flamengo venceu o Cruzeiro por 2 a 0 -com bonitos gols de Pedro e Carrascal- e se aproximou do bloco de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. O jogo no Maracanã também marcou o duelo entre os campeões carioca e mineiro.
O Maracanã viveu uma noite de reencontros, mas estes momentos estiveram longe de serem amorosos. A torcida do Flamengo presenciou, pela primeira vez, o meia Gerson e o técnico Tite enfrentando o ex-time após a saída do clube. Além da dupla, estavam em campo também o zagueiro Fabrício Bruno, outro ex-flamenguista. Gerson, de longe, foi o mas perseguido, com vaias a cada toque na bola, além de alguns xingamentos.
Já a torcida do Cruzeiro, presente em bom número no setor de visitantes, vivenciou a mesma experiência, só que com o técnico Leonardo Jardim, que enfrentava a equipe mineira pela primeira vez após a saída do clube celeste. Os cruzeirenses levaram notas falsas com o rosto do treinador e também xingaram bastante o português, que havia prometido treinar somente o time de Belo Horizonte no Brasil.
Outro que passou por maus bocados foi Marcão, pai e empresário de Gerson. Ele estava no setor "Maracanã Mais" e foi identificado no intervalo, sendo bastante hostilizado a ponto de ser retirado do local pela Polícia Militar por questões de segurança.
No segundo tempo ainda entrou outro "ex", o goleiro Matheus Cunha, ex-Flamengo, que substituiu Cássio, lesionado. O arqueiro, porém, foi poupado pelos flamenguistas.
VAR CANCELA CARTÃO VERMELHO
Aos 30 do primeiro tempo, o meia Matheus Henrique chegou a receber um cartão vermelho após perder a bola para Cebolinha, cair sobre ela e o árbitro Flávio Rodrigues de Souza aponta mão proposital. O VAR, porém, solicitou revisão e, após checagem, o lance foi anulado.
O JOGO
Flamengo e Cruzeiro entraram em campo com equipes modificadas em relação às finais dos Estaduais. O time carioca por opção técnica de Leonardo Jardim. A equipe visitante por conta dos desfalques de Kaio Jorge, Romero e William, lesionados.
O time da casa começou de forma avassaladora. Com apenas quatro primeiro minutos, Pedro abriu o placar e, praticamente na saída de bola, Arrascaeta quase ampliou. O Cruzeiro passou a respirar a partir dos 15 e, aos poucos, foi equilibrando a partida e criando chances, mas quando levou perigo, o goleiro Rossi trabalhou bem.
O segundo tempo iniciou de maneira parecida com o primeiro. O Flamengo pressionando, o Cruzeiro disperso, mas logo equilibrando as ações. Na etapa final, porém, ocorreram menos chances claras.
Vieram as substituições de Leonardo Jardim e Tite, e o jogo mudou de dinâmica. Nos minutos finais, a equipe de fora foi para o abafa e quase empatou, mas num contra-ataque mortal, nos acréscimos, o Flamengo ampliou para fechar o caixão com um golaço de cobertura feito por Carrascal.
FLAMENGO
Rossi, Emerson Royal (Varela), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho e Arrascaeta (Luiz Araújo); Lucas Paquetá (Carrascal), Everton Cebolinha (Samuel Lino) e Pedro (Wallace Yan). Técnico: Leonardo Jardim.
CRUZEIRO
Cássio (Matheus Cunha), Fagner (Japa), Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Matheus Henrique, Lucas Silva e Christian; Gerson (Wanderson), Matheus Pereira e Neyser (Chico da Costa). Técnico: Tite.
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)
Auxiliares: Alex Ang Ribeiro (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)
VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
Cartões amarelos: Léo Pereira (FLA); Fagner (CRU)
Gols: Pedro, aos 4 minutos do primeiro tempo (FLA); Carrascal, aos 52 minutos do segundo tempo (FLA)
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o