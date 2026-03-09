Desligado pela segunda vez do Clube

São Paulo anuncia saída do técnico Hernán Crespo

Além dele, outros profissionais da comissão técnica também foram demitidos

Publicado em 9 de março de 2026 às 15:48

Hernán Crespo foi demitido do comando do São Paulo Crédito: Fellipe Lucena / saopaulofc

Campeão do Campeonato Paulista de Futebol em 2021, o argentino estava em sua segunda passagem pelo clube, iniciada em 2025. O comunicado da diretoria tricolor não detalha o motivo do rompimento entre as partes.

Nesta temporada, a equipe chegou à semifinal do Campeonato Paulista, quando foi eliminada pelo Sociedade Esportiva Palmeiras. Também ocupa a vice-liderança do Campeonato Brasileiro Série A, com dez pontos em quatro jogos, empatada justamente com o time alviverde, líder pelo critério de saldo de gols.

Somadas as duas passagens, foram 99 jogos sob o comando do treinador argentino, com 45 vitórias, 26 empates e 28 derrotas.

"O São Paulo deseja sucesso para Hernán Crespo e sua comissão técnica na sequência de suas carreiras", diz a nota divulgada pelo clube.

