Final do Mineiro teve 23 expulsos, recorde da história do futebol brasileiro

Final do Mineiro teve 23 expulsos, recorde da história do futebol brasileiro

Uma confusão generalizada tomou conta dos momentos finais do jogo entre Cruzeiro e Atlético-MG

Agência FolhaPress

Publicado em 9 de março de 2026 às 13:01

Cruzeiro x Atlético
Cruzeiro x Atlético Crédito: Pedro Souza

No Mineirão, o Cruzeiro venceu o rival Atlético-MG, com gol do atacante Kaio Jorge, para voltar a levantar a taça do Campeonato Mineiro depois de um hiato de sete anos, chegando ao 39º título mineiro em sua história.

A decisão em jogo único em Belo Horizonte acabou marcada por uma briga generalizada envolvendo os jogadores das duas equipes no fim da partida, após o goleiro Éverson, do Atlético, revidar uma entrada dura que sofreu do meia Christian, do Cruzeiro.

Na súmula da partida, o árbitro Matheus Candançan registrou a expulsão de 23 atletas, sendo 12 do Cruzeiro e 11 do Atlético-MG. Este é o maior número de jogadores expulsus em uma única partida da história do futebol brasileiro.

"Expulso por, durante a briga generalizada, após o término da partida, desferir e atingir com socos e pontapés seus adversários, não sendo possível apresentar o cartão vermelho devido ao tumulto", escreveu o árbitro ao justificar as expulsões.

