Final do Mineiro teve 23 expulsos, recorde da história do futebol brasileiro

Uma confusão generalizada tomou conta dos momentos finais do jogo entre Cruzeiro e Atlético-MG

Publicado em 9 de março de 2026 às 13:01

No Mineirão, o Cruzeiro venceu o rival Atlético-MG, com gol do atacante Kaio Jorge, para voltar a levantar a taça do Campeonato Mineiro depois de um hiato de sete anos, chegando ao 39º título mineiro em sua história.

A decisão em jogo único em Belo Horizonte acabou marcada por uma briga generalizada envolvendo os jogadores das duas equipes no fim da partida, após o goleiro Éverson, do Atlético, revidar uma entrada dura que sofreu do meia Christian, do Cruzeiro.

Na súmula da partida, o árbitro Matheus Candançan registrou a expulsão de 23 atletas, sendo 12 do Cruzeiro e 11 do Atlético-MG. Este é o maior número de jogadores expulsus em uma única partida da história do futebol brasileiro.

"Expulso por, durante a briga generalizada, após o término da partida, desferir e atingir com socos e pontapés seus adversários, não sendo possível apresentar o cartão vermelho devido ao tumulto", escreveu o árbitro ao justificar as expulsões.

