Neymar entra na pré-lista de Ancelotti, que vai a Mirassol observar o meia

Endrick e Neymar estão entre os nomes que aparecem na pré-lista de Carlo Ancelotti para a convocação da seleção brasileira no próximo dia 16 de março

Publicado em 9 de março de 2026 às 15:29

Neymar, atacante do Santos Crédito: Léo Piva/Santos FC

Endrick e Neymar estão entre os nomes que aparecem na pré-lista de Carlo Ancelotti para a convocação da seleção brasileira no próximo dia 16 de março. A lista definirá os nomes para a última Data Fifa antes da Copa do Mundo. O Brasil enfrenta a França no dia 26 de março e a Croácia no dia 31.

A reportagem apurou que o Santos já foi avisado sobre a presença de Neymar na pré-lista. O camisa 10 do Santos será observado diretamente por Carlo Ancelotti, que estará nesta terça-feira (10) em Mirassol, para assistir a Santos x Mirassol.

Neymar tem duas partidas para tentar convencer Ancelotti de que merece um lugar na lista de convocados -a desta terça-feira (10) contra o Mirassol e contra o Corinthians no domingo.

Já Endrick vem sendo observado de perto pela comissão técnica depois do impacto imediato que teve ao se transferir para o futebol francês -são dez jogos, com cinco gols e três assistências.

A probabilidade de que ele apareça entre os convocados é grande.

A lesão grave de Rodrygo, que o tirou da Copa do Mundo, amplia a necessidade de testes no setor ofensivo.

A pré-lista é extensa, contempla mais de 50 nomes, englobando todo o conjunto de jogadores observados e considerados em um determinado momento. Não é sinônimo de convocação.

ZAGUEIRO BREMER TAMBÉM APARECE NA LISTA

A reportagem apurou que Bremer está na pré-lista de convocados. A Juventus já foi oficialmente comunicada pela CBF sobre a possibilidade do defensor servir a seleção nacional. O anúncio da lista final acontecerá na próxima terça-feira (16).

Presente na Copa do Mundo do Qatar, em 2022, Bremer não é chamado para a seleção desde a Copa América de 2024, quando Dorival Jr. era o treinador.

Desde então, o zagueiro passou por uma lesão grave -rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo em outubro de 2024-, e teve também que operar o menisco, meses depois.

Na atual temporada, ele tem sido titular e um dos líderes da Juventus. Carlo Ancelotti tem acompanhado de perto o desempenho do jogador.

