Futebol

Veja os confrontos e os classificados da quarta fase da Copa do Brasil

A terceira fase da Copa do Brasil terminou nesta quinta-feira (12)

Publicado em 13 de março de 2026 às 18:17

Taça da Copa do Brasil Crédito: CBF

A terceira fase da Copa do Brasil terminou nesta quinta-feira (12), e 24 times avançaram no torneio. Os jogos da quarta fase serão disputados na próxima semana, em datas e horários ainda a serem divulgados pela CBF.

Os 20 clubes da elite se juntarão aos 12 classificados da quarta fase, e os confrontos serão definidos por sorteio. As partidas serão em jogos de ida e volta e acontecerão entre os dias 22 e 23 de abril (ida) e 13 e 14 de maio (volta).

Os times que já estão garantidos na 5ª fase: Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, Bragantino, Mirassol, Atlético-MG, Cruzeiro, Internacional, Grêmio, Athletico-PR, Coritiba, Bahia, Vitória, Remo e Chapecoense.

Veja os confrontos da 4ª fase

Volta Redonda x Barra-SC

Sport x Athletic Club



Nova Iguaçu x Fortaleza



Jacuipense x Novorizontino



São Bernardo x Ceará



Vila Nova x Confiança



Atlético-GO x Ponte Preta



Maringá x Goiás



Juventude x Águia de Marabá



Londrina x Operário-PR



CRB x Figueirense



Portuguesa x Paysandu



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