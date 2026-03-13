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Veja os confrontos e os classificados da quarta fase da Copa do Brasil

Veja os confrontos e os classificados da quarta fase da Copa do Brasil

A terceira fase da Copa do Brasil terminou nesta quinta-feira (12)

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Agência FolhaPress

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Publicado em 13 de março de 2026 às 18:17

Taça da Copa do Brasil
Taça da Copa do Brasil Crédito: CBF

A terceira fase da Copa do Brasil terminou nesta quinta-feira (12), e 24 times avançaram no torneio. Os jogos da quarta fase serão disputados na próxima semana, em datas e horários ainda a serem divulgados pela CBF.  

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Os 20 clubes da elite se juntarão aos 12 classificados da quarta fase, e os confrontos serão definidos por sorteio. As partidas serão em jogos de ida e volta e acontecerão entre os dias 22 e 23 de abril (ida) e 13 e 14 de maio (volta).

Os times que já estão garantidos na 5ª fase: Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, Bragantino, Mirassol, Atlético-MG, Cruzeiro, Internacional, Grêmio, Athletico-PR, Coritiba, Bahia, Vitória, Remo e Chapecoense.

Veja os confrontos da 4ª fase

  • Volta Redonda x Barra-SC
  • Sport x Athletic Club
  • Nova Iguaçu x Fortaleza
  • Jacuipense x Novorizontino
  • São Bernardo x Ceará
  • Vila Nova x Confiança
  • Atlético-GO x Ponte Preta
  • Maringá x Goiás
  • Juventude x Águia de Marabá
  • Londrina x Operário-PR
  • CRB x Figueirense
  • Portuguesa x Paysandu

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