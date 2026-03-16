Sem Neymar

Veja a última convocação de Ancelotti antes da lista final para a Copa do Mundo

O atacante Rayan foi uma das novidades da lista de convocados divulgada nesta segunda-feira (16)

Publicado em 16 de março de 2026 às 17:11

Carlo Ancelotti na convocação da Seleção Brasileira Crédito: RAFAEL RIBEIRO/CBF

O atacante Endrick, 19, foi uma das novidades da lista de convocados do técnico Carlo Ancelotti, divulgada nesta segunda-feira (16), na sede da CBF, no Rio de Janeiro, para os amistosos contra França e Croácia, nos dias 26 e 31 de março, os últimos antes de o italiano fechar sua lista para a Copa do Mundo de 2026.

O confronto com os franceses será no Gillette Stadium, em Boston, às 17h (de Brasília). A partida com os croatas acontecerá no Camping World Stadium, em Orlando, às 21h (de Brasília).

Apesar da expectativa Neymar, ficou fora da lista do treinador.

Embora tenha sido forçado a fazer alguns testes devido a desfalques por lesão de nomes considerados presença certa no Mundial, Ancelotti e sua comissão técnica definiram que a lista divulgada agora seria a mais próxima possível do elenco que vai representar o país na Copa.

A convocação final para o Mundial está marcada para 18 de maio.

Depois desta data Fifa, a comissão técnica da seleção brasileira vai se reunir para definir a pré-lista para a Copa do Mundo, com prazo até 11 de maio para envio aos clubes. Ao todo, até 55 jogadores podem ser incluídos nesta relação mais ampla.

No dia 25 de maio, o elenco inicia a preparação na Granja Comary, no Rio de Janeiro. Em 31 de maio, a seleção fará um amistoso contra o Panamá, no Maracanã, em sua despedida do país antes do embarque para os Estados Unidos, marcado para 1º de junho.

Já em solo americano, o Brasil fará seu último jogo antes da Copa do Mundo, contra o Egito, no dia 6. A estreia no Mundial será no dia 13, diante do Marrocos. Depois, encara o Haiti, no dia 19, e encerra a primeira fase contra a Escócia, no dia 24.

Veja a lista de convocados

GOLEIROS

- Alisson (Liverpool)

- Bento (Al-Nassr)

- Ederson (Fenerbahçe)

DEFENSORES

- Alex Sandro (Flamengo)

- Bremer (Juventus)

- Danilo (Flamengo)

- Douglas Santos (Zenit)

- Gabriel Magalhães (Arsenal)

- Ibañez (Al-Ahly)

- Léo Pereira (Flamengo)

- Marquinhos (PSG)

- Wesley (Roma)

MEIO-CAMPISTAS

- Andrey Santos (Chelsea)

- Casemiro (Manchester United)

- Danilo (Botafogo)

- Fabinho (Al-Ittihad)

- Gabriel Sara (Galatasaray)

ATACANTES

- Endrick (Lyon)

- Gabriel Martinelli (Arsenal)

- Igor Thiago (Brentford)

- Luiz Henriquie (Zenit)

- Matheus Cunha (Manchester United)

- Raphinha (Barcelona)

- Rayan (Bournemouth)

- Vinicius Junior (Real Madrid)

- João Pedro (Chelsea)

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