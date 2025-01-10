O dia em que um capixaba pescou o maior marlim-azul do mundo
Montagem | Arquivo A Gazeta
Para a eternidade
O dia em que um capixaba pescou o maior marlim-azul do mundo
Espírito Santo voltou aos holofotes no cenário da pesca com um peixe meca de 328 quilos pescado em Guarapari. O feito foi impressionante, mas nada igual ao que ocorreu no dia 29 de fevereiro de 1992; Capixapédia te conta
Em Guarapari, um grupo de pescadores se mobilizou para pescar o meca e levá-lo para terra firme. Vídeos mostram que um guindaste foi necessário para tirar o peixe de 328 kg da embarcação. De acordo com um dos integrantes da aventura em Guarapari, o exemplar foi pescado a aproximadamente 45 km da costa, ou seja, bem distante da cidade. Após a pesca, o peixe foi levado para o píer de Guarapari, no Centro da cidade.
Meca | Que peixe é este?
O peixe meca, conhecido como Espadarte, é uma espécie de grande porte que costuma ser encontrada em águas profundas, mas ocasionalmente se aproxima da costa. A característica mais marcante é o prolongamento do maxilar superior, formando um "bico" longo que lembra uma espada. A carne do meca é macia e delicada, chamada de "picanha do mar".
Igor Dorea, que é cirurgião-dentista e estava na embarcação, contou ao g1 que integra uma equipe numa competição nacional. A pesca do meca, então, significou uma grande pontuação.
"Saímos cedo de Vitória e pouco mais de uma hora já avistamos ele. O difícil foi conseguir colocá-lo em cima da lancha. Por ser muito pesado, foram mais de quatro horas para conseguir tirá-lo do mar. Foram momentos de muita tensão, um trabalho em equipe. Sem todo mundo ajudando, a gente não ia conseguir"
Igor Dorea - Cirurgião dentista e pescador
O último meca pescado na competição nacional, segundo o dentista, pesava 282 quilos. O peixe pescado em Guarapari tinha aproximadamente quatro metros de extensão. A carne dele é conhecida como "picanha do mar" e foi distribuída após os registros fotográficos e a pesagem.
Peixe de 328 kg foi pescado em Guarapari
Se o assunto é o peso dos peixes pescados, o Espírito Santo tem destaque há muito tempo. Em 1992, o maior marlim-azul já fisgado no mundo pesava mais de 600 quilos e media 4,62 metros. Em 2015, a espécie passou a ser considerada peixe-símbolo do Espírito Santo.
636 kg
O peso do marlim-azul pescado em Guarapari em 1992
A pesca impressionante realizada há mais de três décadas está longe de ser considerada história de pescador. Há, inclusive, registro oficial do recorde batido com a pesca do marlim-azul.
Marlim-azul | Que peixe é este?
O marlim-azul é um peixe de grande porte encontrado em águas tropicais dos oceanos Atlântico e Pacífico. A espécie pode superar os quatro metros de comprimento e também pode ser encontrada em águas profundas.
O documento mostra que a International Game Fish Association certificou Paulo Roberto Almeida Amorim pela pesca do peixe mais pesado na categoria.
Família de Paulo Amorim guarda fotos e o título de recorde mundialCrédito: Montagem | Arquivo pessoal
"Eu tenho muito orgulho desse feito conseguido por meu pai. Cresci ouvindo ele dizer como foi aquele dia, da luta de horas com o peixe, o cansaço pelo corpo, o susto ao ver o tamanho do animal fisgado. No mundo da pesca, onde meu pai ia, ele era reconhecido e exaltado. Ter essa conquista ainda com minha família é algo especial"
Raphael Amorim - Empresário e filho de Paulo Roberto
Considerando o tamanho e o peso, o peixe precisou ser rebocado, ficando apenas com o bico apoiado na embarcação batizada de "Duda Mares". Após mais de quatro horas de navegação lenta, Paulo Roberto atracou no píer. O trabalho de pesca e transporte fez jus à ideia de um trabalho coletivo: Paulo contou com a ajuda de 28 homens para retirar o animal da água.
Paulo Amorim fez história em 1992 ao pescar o maior marlim-azul do mundoCrédito: Arquivo A Gazeta
Impactados pela imponência do peixe, as pessoas que estavam no dia da captura trataram de agilizar a documentação para validar o recorde. A aferição foi realizada por Otacílio Coser Filho, na época o representante da IGFA em Vitória. Após ter as barbatanas, bico e cauda enviadas para os Estados Unidos, onde foi confeccionada uma réplica, outras partes do animal foram doadas para entidades filantrópicas de Vitória.
Dificilmente o feito de Paulo Roberto Amorim será batido. Muito por conta da diminuição da quantidade de marlins existentes, como explica Raphael Amorim. Atualmente, a pesca do marlim-azul é proibida.
"Felizmente, hoje o marlim está protegido e a captura dessa espécie está proibida em todo a costa do território brasileiro. Com o passar das gerações, percebeu-se que não havia a necessidade de tirar a vida do animal, mas naquela época não existia essa consciência coletiva", disse o empresário do ramo logístico.
Em dezembro de 2006, o jornal A Gazeta noticiou a morte de Paulo Amorim. O recordista faleceu aos 55 anos em um hospital de Vitória após 67 dias internado em decorrência de um acidente na Rodovia do Sol, em Vila Velha.
Jornal A Gazeta noticiou a morte de Paulo Amorim em 2006Crédito: Arquivo | A Gazeta
A cidade de Guarapari, inclusive, tem um monumento turístico na Praia do Morro que faz referência à espécie. O local é muito visitado pelos turistas para registrar o passeio na Cidade Saúde. A estátua foi criado pelo artista plástico Juliano Fillippi em 1998 para homenagear o feito histórico do empresário Paulo Amorim.
Monumento ao marlim-azul na Praia do Morro, em GuarapariCrédito: Marcelo Moryan | Arquivo A Gazeta
O comodoro do Iate Clube, Fabiano Pereira, ressalta que houve uma mudança no comportamento dos pescadores. Atualmente, a pesca esportiva preconiza que a maioria dos peixes pescados seja liberado de volta ao mar, sem ferimentos que impeçam a continuidade da vida do animal. Ele afirma que o Espírito Santo é tratado como referência na pesca em todo o Brasil.
"Vitória é a capital mundial da pesca. E o Iate Clube, com 79 anos de existência, mantém a tradição da pesca, que é esportiva, não predatória. A gente cuida do mar, se preocupa com a pesca e incentiva. Atualmente, vários Estados vêm pescar no Espírito Santo, como Rio de Janeiro e Bahia", explica.
Do marlim-azul ao meca, o Espírito Santo é referência na pesca em alto-mar. As duas histórias, separadas por mais de 30 anos, mostram que o Estado é mesmo um local privilegiado pela natureza. Não é por acaso é conhecido como a "capital mundial" dos peixes da espécie. O Estado também é detentor do maior exemplar já fisgado de marlim-branco, com um animal de 82,5 quilos, pescado em dezembro de 1979.
Conforme citado pelo próprio filho do Paulo Amorim, a pesca do marlim-azul não é permitida atualmente. O biólogo e especialista em peixes da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) João Luiz Gasparini ressalta que a pesca do meca não é proibida.