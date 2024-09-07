Você consegue listar todas as cidades do Espírito Santo em 7 minutos?

Todos nós sabemos que o Espírito Santo é um Estado lindo. Praias, montanhas, cachoeiras, monumentos naturais, riqueza histórica e muito mais. Mas e se eu perguntar a você sobre as cidades que formam o Estado, quantas você seria capaz de lembrar?

Pois então, aqui está. Preparamos um quiz desafiador para testar seu conhecimento (e sua memória) sobre o nome de cada um dos 78 municípios do Espírito Santo. Sim, você tem sete minutos para completar a missão. Lembre-se das suas viagens, das cidades dos seus amigos e parentes, e mão na massa! Queremos ver quem consegue chegar a 78! Sem o mapinha do lado, é claro. Vamos lá?