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Você consegue listar todas as cidades do Espírito Santo em 7 minutos?

Desafiamos você a digitar cada um dos 78 municípios do Estado capixaba. Atenção: não vale olhar para o mapa!

Publicado em 

07 set 2024 às 10:31

Publicado em 07 de Setembro de 2024 às 10:31

Todos nós sabemos que o Espírito Santo é um Estado lindo. Praias, montanhas, cachoeiras, monumentos naturais, riqueza histórica e muito mais. Mas e se eu perguntar a você sobre as cidades que formam o Estado, quantas você seria capaz de lembrar? 
Pois então, aqui está. Preparamos um quiz desafiador para testar seu conhecimento (e sua memória) sobre o nome de cada um dos 78 municípios do Espírito Santo. Sim, você tem sete minutos para completar a missão. Lembre-se das suas viagens, das cidades dos seus amigos e parentes, e mão na massa! Queremos ver quem consegue chegar a 78! Sem o mapinha do lado, é claro. Vamos lá?

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