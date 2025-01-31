Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Campeonato Carioca: Botafogo e Madureira será realizado no Kleber Andrade
Fogão vem aí!

Campeonato Carioca: Botafogo e Madureira será realizado no Kleber Andrade

O atual campeão Brasileiro e da Libertadores vem ao Estado para encarar o Tricolor Suburbano no domingo (9), em partida válida pela 9ª rodada do Estadual do Rio
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

31 jan 2025 às 13:29

Publicado em 31 de Janeiro de 2025 às 13:29

Botafogo vence o Grêmio e assume a liderança do Campeonato Brasileiro em noite de festa da torcida capixaba no Kleber Andrade
Botafogo vencu o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro em junho do ano passado, última vez do Glorioso no Estado Crédito: Carlos Alberto Silva/A Gazeta
Após Fluminense e Vasco, chegou a vez do Botafogo jogar em solo capixaba. O Glorioso vem ao Espírito Santo no próximo dia 9 de fevereiro (domingo), para encarar o Madureira, em confronto válido pela 9ª rodada do Campeonato Carioca. 
O Fogão retorna ao Espírito Santo após sete meses. Na última vez em que jogou no ES, o time enfrentou e venceu o Grêmio por 2 a 1, em confronto pelo Brasileirão, no dia 16 de julho do ano passado. Cuiabano e Júnior Santos marcaram pelo Glorioso, e Gustavo nunes anotou para os gaúchos. 
A venda de ingressos será disponibilizada em breve pela empresa promotora da partida em Cariacica. 
No momento, com seis rodadas disputadas até agora, o Botafogo está na quinta colocação na tabela do Campeonato Carioca, com nove pontos. Já o Madureira é o 10º colocado, com seis pontos. Neste domingo (2), o time alvinegro disputa o título da Supercopa do Brasil contra o arquirrival Flamengo, às 16h, em Belém (PA).

Veja Também

Neymar posta vídeo emocionante e confirma retorno ao Santos

Botafogo, Cruzeiro e Flamengo são sul-americanos que mais gastaram em 2024

Vasco chega ao ES nesta sexta (31); veja a programação para duelo contra o Volta Redonda

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol Estádio Kleber Andrade botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 16/04/2026
Câmera corporal na farda
Casal morto por PM em Cariacica: câmeras corporais na farda continuam fazendo falta
Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados