Campeonato Carioca: Botafogo e Madureira será realizado no Kleber Andrade

Após Fluminense e Vasco, chegou a vez do Botafogo jogar em solo capixaba. O Glorioso vem ao Espírito Santo no próximo dia 9 de fevereiro (domingo), para encarar o Madureira, em confronto válido pela 9ª rodada do Campeonato Carioca.
O Fogão retorna ao Espírito Santo após sete meses. Na última vez em que jogou no ES, o time enfrentou e venceu o Grêmio por 2 a 1, em confronto pelo Brasileirão, no dia 16 de julho do ano passado. Cuiabano e Júnior Santos marcaram pelo Glorioso, e Gustavo nunes anotou para os gaúchos.
A venda de ingressos será disponibilizada em breve pela empresa promotora da partida em Cariacica.
No momento, com seis rodadas disputadas até agora, o Botafogo está na quinta colocação na tabela do Campeonato Carioca, com nove pontos. Já o Madureira é o 10º colocado, com seis pontos. Neste domingo (2), o time alvinegro disputa o título da Supercopa do Brasil contra o arquirrival Flamengo, às 16h, em Belém (PA).