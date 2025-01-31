Campeonato Carioca: Botafogo e Madureira será realizado no Kleber Andrade

Após Fluminense e Vasco, chegou a vez do Botafogo jogar em solo capixaba. O Glorioso vem ao Espírito Santo no próximo dia 9 de fevereiro (domingo), para encarar o Madureira, em confronto válido pela 9ª rodada do Campeonato Carioca.

No momento, com seis rodadas disputadas até agora, o Botafogo está na quinta colocação na tabela do Campeonato Carioca, com nove pontos. Já o Madureira é o 10º colocado, com seis pontos. Neste domingo (2), o time alvinegro disputa o título da Supercopa do Brasil contra o arquirrival Flamengo, às 16h, em Belém (PA).