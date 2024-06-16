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Botafogo bate o Grêmio e faz a alegria de sua torcida capixaba no Kleber Andrade

Com o resultado positivo e a combinação de resultados da rodada, o Glorioso assumiu a ponta da tabela do Brasileirão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jun 2024 às 20:25

Publicado em 16 de Junho de 2024 às 20:25

Júnior Santos marcou o gol da vitória do Botafogo sobre o Cruzeiro
Júnior Santos marcou o gol da vitória do Botafogo sobre o Cruzeiro Crédito: Carlos Alberto Silva/A Gazeta
O botafoguense capixaba que compareceu ao Kleber Andrade para ver de perto o time de coração certamente teve um domingo (16) feliz. O Glorioso venceu o Grêmio por 2 a 1 e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro graças a combinação de resultados que contou também com empate do Flamengo e empate do Bahia. 
A torcida do Botafogo compareceu em bom número ao Kleber Andrade, praticamente lotando sua área no estádio. Em um clima agradável, de família e com os torcedores dando show em um lindo mosaico. A combinação perfeita para a festa alvinegra dentro e fora de campo. 
Na ponta da tabela, o Botafogo agora soma 19 pontos. Já o baleado Grêmio agora habita a zona de rebaixamento do Brasileirão com 6 pontos na 18ª colocação. As duas equipes voltam a atuar na competição já na próxima quarta-feira (19). O Glorioso recebe o Athletico-PR no Nilton Santos, às 19h. Já o Grêmio enfrenta o Fortaleza no Castelão (CE), às 20h. 

O Jogo

Em um primeiro tempo muito bem jogado, o Botafogo começou dando as cartas. Teve as primeiras finalizações e abriu o placar logo aos 9 minutos de jogo. Marlon Freitas deu belo passe para Cuiabano. O lateral, ex-Grêmio, entrou na diagonal e bateu cruzado para fazer 1 a 0 para o Glorioso. 
Após o gol, o Grêmio não se abalou. O time colocou a cabeça no lugar e passou a dominar as ações. Não deu outra, o empate chegou aos 20 minutos, Gustavinho aproveitou sobra e bateu no canto para igualar o placar.  A partir daí, as duas equipes criaram chances, mas a primeira etapa terminou mesmo em 1 a 1. 
No segundo tempo o Botafogo entrou em campo para matar o jogo. Com uma postura agressiva, o Glorioso chegou ao segundo gol com o atacante Júnior Santos, que vive grande fase nesta temporada. Ele recebeu passe de Luiz Henrique e, dentro da área, chutou com qualidade para colocar o Botafogo na frente: 2 a 1. 
 O jogo seguiu aberto, mas com o Botafogo mais perto do terceiro gol do que o Grêmio do empate. No fim, melhor para o Glorioso que conseguiu administrar o resultado e garantir a vitória.

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