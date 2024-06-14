Eurocopa: veja os grupos, cidades-sede e saiba onde assistir aos jogos

Craques esperam brilhar na principal competição de seleções do Continente Europeu Crédito: Uefa/Divulgação

A Alemanha abre nesta sexta-feira (14) a 17ª edição da Eurocopa, torneio que reúne as principais seleções do Velho Continente. País sede e com uma das seleções favoritas ao título, a Alemanha está no Grupo A, ao lado de Hungria, Suíça e Escócia, a primeira adversária dos anfitriões, às 16h (de Brasília), no estádio de Munique, em partida que será transmitida na Globo e no Sportv.

Os donos da casa estão em busca do quarto troféu. Como Alemanha Ocidental, eles venceram as edições de 1972 e 1980. Depois da unificação, conquistaram o título de 1996. Ao lado da Itália, são os maiores ganhadores da competição.

A grande final será disputada no estádio Olímpico de Berlim, no dia 14 de julho.

Tudo o que você precisa saber sobre a Eurocopa 2024

O formato será o mesmo da Euro 2020. Os dois primeiros colocados de cada um dos seis grupos avançam para as oitavas de final, juntamente com os quatro melhores terceiros colocados. Os países participantes da Euro foram definidos em um torneio classificatório. Seleções como Noruega e Suécia ficaram pelo caminho. Houve ainda uma repescagem para os que não conseguiram vaga direta. Confira como ficaram definidos os grupos:

Grupo A: Alemanha, Escócia, Hungria e Suíça.

Alemanha, Escócia, Hungria e Suíça. Grupo B: Espanha, Croácia, Itália e Albânia.

Espanha, Croácia, Itália e Albânia. Grupo C: Eslovênia, Dinamarca, Sérvia e Inglaterra.

Eslovênia, Dinamarca, Sérvia e Inglaterra. Grupo D: Polônia, Holanda, Áustria e França.

Polônia, Holanda, Áustria e França. Grupo E: Bélgica, Eslováquia, Romênia e Ucrânia.

Bélgica, Eslováquia, Romênia e Ucrânia. Grupo F: Turquia, Geórgia, Portugal e República Checa.

Quais são as cidades-sede da Eurocopa?

Berlim: Estádio Olímpico (capacidade: 71.000 pessoas)

Estádio Olímpico (capacidade: 71.000 pessoas) Colônia: Estádio de Colônia (capacidade: 43.000 pessoas)

Estádio de Colônia (capacidade: 43.000 pessoas) Dortmund: BVB Stadion Dortmund (capacidade: 62.000 pessoas)

BVB Stadion Dortmund (capacidade: 62.000 pessoas) Dusseldorf: Düsseldorf Arena (capacidade: 47.000 pessoas)

Düsseldorf Arena (capacidade: 47.000 pessoas) Franckfurt: Frankfurt Arena (capacidade: 47.000 pessoas)

Frankfurt Arena (capacidade: 47.000 pessoas) Gelsenkirchen: Arena AufSchalke (capacidade: 50.000 pessoas)

Arena AufSchalke (capacidade: 50.000 pessoas) Hamburgo: Volksparkstadion Hamburgo (capacidade: 49.000 pessoas)

Volksparkstadion Hamburgo (capacidade: 49.000 pessoas) Leipzig: Estádio de Leipzig (capacidade: 40.000 pessoas)

Estádio de Leipzig (capacidade: 40.000 pessoas) Munique: Arena de Futebol de Munique (capacidade: 66.000 pessoas)

Arena de Futebol de Munique (capacidade: 66.000 pessoas) Stuttgart: Stuttgart Arena (capacidade: 51.000 pessoas)

Confira onde assistir aos jogos da Eurocopa

O Grupo Globo e a CazéTV compraram os direitos para transmitir os 51 jogos da Euro 2024. Cada empresa terá direito a 25 jogos exclusivos, e a final será exibida por ambos. Na TV aberta, a Globo tem exclusividade e prevê exibir cinco jogos, incluindo a abertura e a final. Além do canal aberto, SporTV, SporTV 2 e SporTV 3, assim como a plataforma de streaming Globoplay vão transmitir partidas da competição.