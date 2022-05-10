Uefa confirma local e data da final da próxima Eurocopa

A Uefa anunciou nesta terça que a final da Eurocopa de 2024, na Alemanha será no dia 14 de julho, no Estádio Olímpico de Berlim. A Allianz Arena receberá o jogo inaugural no dia 14 de junho. A entidade estabeleceu o calendário da competição.O torneio voltará a ser sediado em um único país e terá 10 cidades-sedes. A Euro de 2020 foi realizada em diversos locais do continente europeu.​Berlim, Hamburgo, Leipzig, Dortmund, Dusseldorf, Colônia, Frankfurt, Stutrtgart e Munique serão as sedes. Pela primeira vez, a Uefa dividirá as cidades anfitriãs por região, de acordo com critérios de regulamentação envolvendo impactos ambientais.