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futebol

Uefa confirma local e data da final da próxima Eurocopa

Estádio Olímpico de Berlim sediará a decisão da Euro de 2024, no dia 14 de junho...

Publicado em 10 de Maio de 2022 às 19:52

LanceNet

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Publicado em 

10 mai 2022 às 19:52
A Uefa anunciou nesta terça que a final da Eurocopa de 2024, na Alemanha será no dia 14 de julho, no Estádio Olímpico de Berlim. A Allianz Arena receberá o jogo inaugural no dia 14 de junho. A entidade estabeleceu o calendário da competição.O torneio voltará a ser sediado em um único país e terá 10 cidades-sedes. A Euro de 2020 foi realizada em diversos locais do continente europeu.​Berlim, Hamburgo, Leipzig, Dortmund, Dusseldorf, Colônia, Frankfurt, Stutrtgart e Munique serão as sedes. Pela primeira vez, a Uefa dividirá as cidades anfitriãs por região, de acordo com critérios de regulamentação envolvendo impactos ambientais.
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Na fase de grupos, os jogos serão disputados em duas regiões para facilitar o deslocamento.
A Euro de 2021 foi marcada por longos deslocamentos entre Londres e Baku, além das diferentes fronteiras e diferentes condições climáticas.
Crédito: EurocopaserádisputadanaAlemanha,em2024(Foto:LAURENCEGRIFFITHS/POOL/AFP

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