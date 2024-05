Cristiano Ronaldo será primeiro a jogador a disputar 6 edições da Eurocopa

A seleção portuguesa teve os 26 nomes divulgados pelo treinador Roberto Martínez. Além da Euro, o país também disputará amistosos na primeira quinzena de junho com o mesmo elenco

A seleção portuguesa teve os 26 nomes divulgados pelo treinador Roberto Martínez. Além da Euro, o país também disputará amistosos na primeira quinzena de junho com o mesmo elenco.

Com a confirmação de mais uma convocação de Cristiano Ronaldo, o craque da camisa 7 se tornará o primeiro jogador a disputar 6 edições do torneio. O atacante fez sua primeira participação em 2004 e esteve presente em todas as listas desde então.