Brasileiros de destaque

13 brasileiros se sagraram campeões nacionais na Europa neste ano

Diante do triunfo do Manchester City na tarde deste domingo, as sete ligas da Europa tiveram brasileiros vencedores em seu elenco. Veja

Vinicius Júnior durante jogo do Real Madrid. (Instagram/Reprodução)

Com o título do Manchester City na tarde deste domingo, as sete principais ligas europeias tiveram seus campeões conhecidos. Ao todo, 13 brasileiros levaram uma taça nacional; saiba quem são.

Espanha: Real Madrid (4)

Vini Jr, Rodrygo, Éder Militão e Vinícius Tobias. Vini já chegou a sua quarta LaLiga, enquanto Rodrygo e Militão conquistaram sua terceira. Vinícius Tobias não chegou a entrar em campo no torneio, mas foi relacionado em alguns jogos e fez parte do grupo.

Itália: Inter de Milão (1)

Carlos Augusto. O lateral revelado pelo Corinthians e que chegou à seleção pelas mãos de Fernando Diniz conquistou sua primeira Serie A. Ele já tinha levado a Supercopa da Itália nesta temporada.

Carlos Augusto, da Inter de Milão. (Reprodução/Instagram)

Inglaterra: Manchester City (1)

Éderson. Um dos melhores do mundo na posição, o goleiro chegou a sua sexta Premier League. Ele não esteve em campo com uma lesão no olho e também está fora da final da Copa da Inglaterra.

Alemanha: Bayer Leverkusen (1)

Arthur. O lateral revelado pelo América-MG que ganhou destaque no Mundial sub-20 participou de quatro jogos na campanha invicta histórica do Leverkusen e deu duas assistências.

França: PSG (2)

Marquinhos e Beraldo. A dupla de zaga é oposta em relação a títulos: enquanto o experiente Marquinhos conquistou sua nona Ligue1, o jovem Beraldo levantou o troféu pela primeira vez - ele chegou nesta temporada.

Holanda: PSV (2)

André Ramalho e Mauro Jr. Revelado pelo Desportivo Brasil e no clube desde 2017, o polivalente Mauro Jr conquistou sua segunda Eredivisie. Já o zagueiro André Ramalho, está no PSV desde 2021 e levou o primeiro troféu nacional - ele conquistou seis ligas da austríacas pelo Red Bull Salzburg antes de chegar na Holanda.

Portugal: Sporting (2)

Matheus Reis e Rafael Pontelo. O lateral revelado pelo São Paulo é titular Sporting e já conquistou sua segunda Liga NOS. Já o zagueiro de 21 anos revelado pelo Cruzeiro chegou ao clube nesta temporada vindo do Leixões, entrou em apenas um jogo, mas já garantiu seu primeiro título.

