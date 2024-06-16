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Agrediu assessor de imprensa

Fluminense: STJD vai denunciar empurrão, e Felipe Melo pode pegar 12 jogos

Jogador agrediu assessor de imprensa do Atlético Goianiense após gol que deu a vitória ao adversário
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 jun 2024 às 14:51

Publicado em 16 de Junho de 2024 às 14:51

O volante Felipe Melo, do Fluminense, será denunciado pela procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pelo empurrão no assessor de imprensa do Atlético-GO.
O plano da procuradoria é enquadrar o jogador no artigo 254-A, que prevê punição por agressão física.
Felipe Melo empurrou assessor de imprensa do Atlético Goianiense
Felipe Melo empurrou assessor de imprensa do Atlético Goianiense Crédito: Reprodução
A pena ao jogador pode ir de quatro a 12 jogos de suspensão.
A denúncia se baseia tanto na descrição feita pelo árbitro na súmula, quanto nas imagens dos instantes finais da partida.
"Na minha opinião, houve agressão", disse Ronaldo Piacente, procurador-geral do STJD, ao UOL. A denúncia será formalizada no tribunal nos próximos dias.

O que disse a súmula?

"Informo que expulsei de forma direta o atleta Felipe Melo, da equipe do Fluminense, após o término da partida e fora do campo de jogo, por atingir com um empurrão de forma violenta nas costas do assessor de imprensa da equipe do Atlético-GO, o Alvaro de Castro Moura Neto, que, após o ato, veio a cair no solo. E assim, gerando tumulto generalizado. Informo que o atleta expulso teve que ser contido pelos companheiros", disse o árbitro Gustavo Ervino Bauermann na súmula.

Agressão após comemoração

A atitude de Felipe Melo aconteceu depois da virada do Atlético-GO, por 2 a 1, no Maracanã.
O assessor do clube visitante atravessou o campo para filmar a comemoração dos jogadores próximo à linha de fundo.
Na volta, chegou a dar um salto na comemoração, mais próximo ao banco tricolor. Aí, Felipe Melo veio e o empurrou.
A súmula registrou também esse movimento do assessor de imprensa.
"Informo que aos 49 do segundo tempo, após o gol da equipe do Atlético-GO, fui informado pelo quarto árbitro, sr Maguielson Lima, que o Alvaro de Castro Moura Neto, assessor de imprensa do Atlético-GO, invadiu o campo de jogo próximo ao banco de reserva da equipe do Fluminense para comemorar o gol de sua equipe".

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