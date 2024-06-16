Empurrão de Felipe Melo e ira de Guga: derrota do Flu acaba com confusão

Felipe Melo empurrou assessor de imprensa do Atlético Goianiense Crédito: Reprodução

A derrota de virada do Fluminense para o Atlético-GO, em jogo realizado na noite deste sábado (15) dentro do Maracanã e válido pelo Campeonato Brasileiro, terminou com confusão e revolta de jogadores da equipe carioca.

Ainda antes do apito final, Guga se revoltou com o cinegrafista do Sportv. O lateral, que estava no banco, foi advertido pela arbitragem e reclamou com o repórter.

mlk e o Guga querendo agredir o camera pic.twitter.com/eTO0vQavcM — caiozin ᶠᶠᶜ (@caiozxn10) June 16, 2024

"Vai filmar lá na casa do c... também, rapaz", gritou o jogador enquanto tentou dar um tapa no equipamento do funcionário da emissora.

Logo depois do gol da virada dos visitantes, marcado por Zuleta, foi a vez de Felipe Melo se envolver em confusão - desta vez, com Álvaro Neto, assessor de imprensa do Atlético-GO.

O profissional passou correndo e celebrando o gol próximo ao banco do Fluminense quando foi agredido pelo jogador, que saiu do banco de reservas e o empurrou pelas costas. O volante acabou expulso.

Fernando Diniz, técnico do Tricolor, falou sobre o momento envolvendo Felipe Melo após a partida. Ele disse "não ter visto o lance" e reforçou que o jogador "veste a camisa do clube de corpo e alma".