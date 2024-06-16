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Crise

Empurrão de Felipe Melo e ira de Guga: derrota do Flu acaba com confusão

O Fluminense levou a virada do Atlético-GO e perdeu por 2x1 o que resultou na revolta de seus jogadores no final da partida
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 jun 2024 às 11:05

Publicado em 16 de Junho de 2024 às 11:05

Felipe Melo empurrou assessor de imprensa do Atlético Goianiense
Felipe Melo empurrou assessor de imprensa do Atlético Goianiense Crédito: Reprodução
A derrota de virada do Fluminense para o Atlético-GO, em jogo realizado na noite deste sábado (15) dentro do Maracanã e válido pelo Campeonato Brasileiro, terminou com confusão e revolta de jogadores da equipe carioca.
Ainda antes do apito final, Guga se revoltou com o cinegrafista do Sportv. O lateral, que estava no banco, foi advertido pela arbitragem e reclamou com o repórter.
"Vai filmar lá na casa do c... também, rapaz", gritou o jogador enquanto tentou dar um tapa no equipamento do funcionário da emissora.
Logo depois do gol da virada dos visitantes, marcado por Zuleta, foi a vez de Felipe Melo se envolver em confusão - desta vez, com Álvaro Neto, assessor de imprensa do Atlético-GO.
O profissional passou correndo e celebrando o gol próximo ao banco do Fluminense quando foi agredido pelo jogador, que saiu do banco de reservas e o empurrou pelas costas. O volante acabou expulso.
Fernando Diniz, técnico do Tricolor, falou sobre o momento envolvendo Felipe Melo após a partida. Ele disse "não ter visto o lance" e reforçou que o jogador "veste a camisa do clube de corpo e alma".
"Tenho uma relação positiva com ele [Felipe Melo], ele tenta defender o clube. Não vi o lance em si. Ele é um cara que veste a camisa do clube de corpo e alma. É saber colocar a cabeça no lugar. Normalmente, se perde a cabeca quando a torcida começa a vaiar, e isso é uma oportunidade de crescer nesse momento", disse Diniz.

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