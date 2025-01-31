Supercopa, Carioca e Capixabão: onde assistir aos jogos do fim de semana

O final de semana nos dias 1º e 2º de fevereiro serão agitados para os fãs de futebol estadual e nacional. No sábado começa a sétima rodada do Campeonato Carioca, com o Vasco da Gama jogando no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica; e, paralelamente, o Vitória recebe o Real Noroeste, no Estádio Salvador Costa, pelo Capixabão.
Já no domingo, tem a grande decisão da Supercopa Rei, entre Botafogo e Flamengo, valendo o primeiro título do ano no futebol brasileiro; e, no mesmo dia, os times do Rio Branco e da Desportiva jogam, pela quarta rodada do Campeonato Capixaba.
Abaixo você confere data, hora e onde pode assistir todos os principais confrontos do final de semana:
Supercopa Rei
Botafogo x Flamengo
- Local: Estádio Mangueirão, em Belém (PA)
- Data: Domingo, 02 de fevereiro
- Hora: 16h
- Onde assistir: TV Globo e Sportv
Capixabão
SC Capixaba x Porto Vitória
- Local: Estádio Emílio Nemer, Castelo
- Data: Sexta-feira, 31 de janeiro
- Hora: 19h
- Onde assistir: TVE
Vitória x Real Noroeste
- Local: Estádio Salvador Costa
- Data: Sábado, 1º de fevereiro
- Hora: 17h
- Onde assistir: TVE
Rio Branco x Rio Branco VN
- Local: Estádio Kleber Andrade
- Data: Domingo, 2 de fevereiro
- Hora: 15h45
- Onde assistir: TVE
Vilavelhense x Nova Venécia
- Local: Estádio Engenheiro Araripe
- Data: Domingo, 2 de fevereiro
- Hora: 16h00
- Onde assistir: TVE
Jaguaré x Desportiva Ferroviária
- Local: Estádio Conilón
- Data: Domingo, 2 de fevereiro
- Hora: 19h00
- Onde assistir: TVE
Cariocão
Vasco da Gama x Volta Redonda
- Local: Estádio Kleber Andrade
- Data: Sábado, 1º de fevereiro
- Hora: 16h30
- Onde assistir: Band, Premiere (pay-per-view) e Canal Goat (Youtube)
Fluminense x Boa Vista
- Local: Maracanã
- Data: Sábado, 2 de fevereiro
- Hora: 21h