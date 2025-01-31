Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Supercopa, Carioca e Capixabão: onde assistir aos jogos do fim de semana
Futebol

Supercopa, Carioca e Capixabão: onde assistir aos jogos do fim de semana

Com agenda cheia no futebol brasileiro e estaduais, veja onde assistir aos jogos do seu time do coração
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jan 2025 às 13:45

Publicado em 31 de Janeiro de 2025 às 13:45

O final de semana nos dias 1º e 2º de fevereiro serão agitados para os fãs de futebol estadual e nacional. No sábado começa a sétima rodada do Campeonato Carioca, com o Vasco da Gama jogando no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica; e, paralelamente, o Vitória recebe o Real Noroeste, no Estádio Salvador Costa, pelo Capixabão.
Campeão do Brasileirão, o Botafogo enfrenta o Flamengo, campeão da Copa do Brasil, na Supercopa 2025
Botafogo e Flamengo farão a final da Supercopa Rei, no domingo, às 16h, com transmissão da TV Gazeta Crédito: Vitor Silva/Botafogo
Já no domingo, tem a grande decisão da Supercopa Rei, entre Botafogo e Flamengo, valendo o primeiro título do ano no futebol brasileiro; e, no mesmo dia, os times do Rio Branco e da Desportiva jogam, pela quarta rodada do Campeonato Capixaba.
Abaixo você confere data, hora e onde pode assistir todos os principais confrontos do final de semana:

Supercopa Rei

 Botafogo x Flamengo
  • Local: Estádio Mangueirão, em Belém (PA)
  • Data: Domingo, 02 de fevereiro
  • Hora: 16h
  • Onde assistir: TV Globo e Sportv
Botafogo campeão do Brasileirão e Flamengo campeão da Copa do Brasil
Botafogo campeão do Brasileirão e Flamengo campeão da Copa do Brasil Crédito: Reprodução

Capixabão

SC Capixaba x Porto Vitória
  • Local: Estádio Emílio Nemer, Castelo
  • Data: Sexta-feira, 31 de janeiro
  • Hora: 19h
  • Onde assistir: TVE
Vitória x Real Noroeste
  • Local: Estádio Salvador Costa
  • Data: Sábado, 1º de fevereiro
  • Hora: 17h
  • Onde assistir: TVE
Rio Branco x Rio Branco VN
  • Local: Estádio Kleber Andrade
  • Data: Domingo, 2 de fevereiro
  • Hora: 15h45
  • Onde assistir: TVE
Vilavelhense x Nova Venécia
  • Local: Estádio Engenheiro Araripe
  • Data: Domingo, 2 de fevereiro
  • Hora: 16h00
  • Onde assistir: TVE
Jaguaré x Desportiva Ferroviária
  • Local: Estádio Conilón
  • Data: Domingo, 2 de fevereiro
  • Hora: 19h00
  • Onde assistir: TVE
Capixabão
Rio Branco e Desportiva  pela segunda rodada do Capixabão 2025 no Kleber Andrade Crédito: Henrique Montovanelli/FES

Cariocão

Vasco da Gama x Volta Redonda
  • Local: Estádio Kleber Andrade
  • Data: Sábado, 1º de fevereiro
  • Hora: 16h30
  • Onde assistir: Band, Premiere (pay-per-view) e Canal Goat (Youtube)
Fluminense x Boa Vista
  • Local: Maracanã
  • Data: Sábado, 2 de fevereiro
  • Hora: 21h
Fluminense e Madureira
Fluminense e Madureira jogaram pelo Campeonato Carioca no Estádio Kleber Andrade, Cariacica Crédito: Carlos Alberto Silva

Veja Também

Neymar posta vídeo emocionante e confirma retorno ao Santos

Vasco chega ao ES nesta sexta (31); veja a programação para duelo contra o Volta Redonda

Caixinha quer Neymar solto e com pouca responsabilidade defensiva no Santos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Futebol Futebol Capixaba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado
Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados