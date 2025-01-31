Supercopa, Carioca e Capixabão: onde assistir aos jogos do fim de semana

Botafogo e Flamengo farão a final da Supercopa Rei, no domingo, às 16h, com transmissão da TV Gazeta

Já no domingo, tem a grande decisão da Supercopa Rei, entre Botafogo e Flamengo, valendo o primeiro título do ano no futebol brasileiro; e, no mesmo dia, os times do Rio Branco e da Desportiva jogam, pela quarta rodada do Campeonato Capixaba.