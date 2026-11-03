Briga por som alto termina com dois esfaqueados e um preso em Vargem Alta

Um homem de 35 anos e uma jovem de 20 foram esfaqueados durante uma briga motivada por som alto em uma casa no Centro de Vargem Alta, na Região Serrana do Espírito Santo, na manhã de domingo (1º). O suspeito, de 44 anos, foi preso em flagrante por tentativa de homicídio, segundo a Polícia Civil.





De acordo com a Polícia Militar, o homem foi localizado e confessou ter esfaqueado as duas vítimas. Ele alegou ter agido em legítima defesa após um desentendimento por causa do volume do som.





Em relato aos policiais, o homem disse que uma vizinha foi até a casa dele pedir que desligasse o aparelho. Depois disso, segundo sua versão, a filha da mulher, de 20 anos, foi até o portão armada com uma faca, proferiu xingamentos e jogou pedras. O suspeito afirmou que a jovem avançou contra ele e que, durante a luta corporal, conseguiu desarmá-la e a golpeou.





Ainda conforme o relato do homem, o outro envolvido, de 35 anos, o atingiu com um pedaço de madeira na cabeça, no ombro e no braço. Ele afirmou que também desferiu golpes de faca contra o homem, deixando a arma alojada nas costas da vítima.





As duas vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhadas à Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. O suspeito também recebeu atendimento médico e, após ter alta, foi levado à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro. Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e encaminhado ao sistema prisional.