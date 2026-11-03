Homem é preso após agredir companheira com pé de cabra em Marataízes

Um homem de 41 anos foi preso em flagrante suspeito de agredir a companheira, de 43, com um pé de cabra em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, na madrugada de segunda-feira (2). A Polícia Militar foi acionada pela vítima e encontrou o suspeito tentando arrombar a porta do imóvel para entrar.





Segundo a PM, após a abordagem, a mulher contou que uma discussão motivada por ciúmes começou na noite anterior. Durante o desentendimento, o homem teria se alterado e passado a agredi-la com o pé de cabra, atingindo o braço e a cabeça.





A vítima relatou ainda que foi ameaçada de morte pelo companheiro, que teria dito que a mataria caso ela acionasse a polícia. Conforme o registro dos militares, mesmo na presença da equipe, o homem voltou a ameaçá-la.





A mulher informou que não precisava de atendimento médico. O suspeito foi levado à Delegacia Regional de Itapemirim e, segundo a Polícia Civil, autuado em flagrante por lesão corporal e ameaça, no contexto da Lei Maria da Penha. Após os procedimentos, ele foi encaminhado ao sistema prisional.