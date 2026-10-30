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Trânsito

BR 101 deve receber 375 mil veículos no feriadão de Finados no ES

Ecovias prevê aumento de 8% no movimento; obras serão suspensas durante o feriado e PRF reforçará fiscalização nas rodovias

Publicado em 29 de Outubro de 2026 às 21:45

Robertha Araújo

Robertha Araújo

Publicado em 

29 out 2026 às 21:45
Trecho na BR 101 Norte que corta a Reserva do Sooretama
Trecho na BR 101 Norte que corta a Reserva do Sooretama Fernando Madeira | A Gazeta

Cerca de 375 mil veículos devem passar pela BR 101, no Espírito Santo, durante o feriadão de Finados, entre sexta-feira (30) e segunda-feira (2). A previsão é da Ecovias Capixaba, concessionária responsável pela rodovia, que estima um aumento de 8% no fluxo em comparação com o período anterior, o equivalente a aproximadamente 26,3 mil veículos a mais.


O maior movimento é esperado no trecho Sul da rodovia, com previsão de 256,2 mil veículos, aumento de 7%. Já no trecho Norte, a expectativa é de 118,8 mil veículos, crescimento de 9% em relação à semana anterior.


Para atender ao aumento do tráfego, a concessionária informou que a região de Fundão receberá atenção especial. Segundo a Ecovias, uma equipe ficará de prontidão nos dias de maior movimento para organizar o trânsito, caso seja necessário, e tentar reduzir os congestionamentos.


Outra medida será a suspensão das obras na pista a partir do meio-dia desta sexta-feira (30). Os trabalhos serão retomados na terça-feira (3), com exceção de intervenções emergenciais que precisem ser realizadas durante o feriado.

PRF intensifica fiscalização

Com a expectativa de aumento do movimento nas estradas durante o feriadão, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) vai intensificar a fiscalização nas rodovias federais do Espírito Santo. A Operação Finados 2026 começa nesta sexta-feira (30) e segue até segunda-feira (2).


Segundo a corporação, os policiais atuarão em trechos e horários considerados estratégicos, com foco no combate ao excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas e embriaguez ao volante. Também haverá fiscalização do uso do cinto de segurança e dos dispositivos de retenção para crianças.


O reforço começou nesta quinta-feira (29), com uma operação específica de fiscalização do transporte coletivo de passageiros no Norte do Espírito Santo. As equipes verificam a documentação dos motoristas e as condições de segurança dos ônibus, além de orientar os passageiros sobre o uso do cinto de segurança e o acondicionamento das bagagens.


A ação também inclui orientações para prevenir e combater o assédio e a violência contra a mulher no transporte coletivo.


No último feriadão, de Nossa Senhora Aparecida, entre 9 e 12 de outubro, a PRF registrou 37 acidentes nas rodovias federais do Espírito Santo, que deixaram 52 pessoas feridas e duas mortas.


*Este conteúdo foi produzido por Robertha Araújo, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob supervisão do editor adjunto Erik Oakes.

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