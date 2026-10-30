BR 101 deve receber 375 mil veículos no feriadão de Finados no ES

Cerca de 375 mil veículos devem passar pela BR 101, no Espírito Santo, durante o feriadão de Finados, entre sexta-feira (30) e segunda-feira (2). A previsão é da Ecovias Capixaba, concessionária responsável pela rodovia, que estima um aumento de 8% no fluxo em comparação com o período anterior, o equivalente a aproximadamente 26,3 mil veículos a mais.





O maior movimento é esperado no trecho Sul da rodovia, com previsão de 256,2 mil veículos, aumento de 7%. Já no trecho Norte, a expectativa é de 118,8 mil veículos, crescimento de 9% em relação à semana anterior.





Para atender ao aumento do tráfego, a concessionária informou que a região de Fundão receberá atenção especial. Segundo a Ecovias, uma equipe ficará de prontidão nos dias de maior movimento para organizar o trânsito, caso seja necessário, e tentar reduzir os congestionamentos.





Outra medida será a suspensão das obras na pista a partir do meio-dia desta sexta-feira (30). Os trabalhos serão retomados na terça-feira (3), com exceção de intervenções emergenciais que precisem ser realizadas durante o feriado.