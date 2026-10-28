PRF reforça fiscalização nas rodovias do ES durante feriadão de Finados

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) vai reforçar a fiscalização nas rodovias federais do Espírito Santo durante o feriado prolongado de Finados. A Operação Finados 2026 começa nesta sexta-feira (30) e segue até segunda-feira (2), dia do feriado, com o objetivo de aumentar a segurança nas estradas.





Segundo a corporação, o policiamento será intensificado em trechos e horários considerados estratégicos, com foco no combate a ultrapassagens proibidas, excesso de velocidade e embriaguez ao volante. Os agentes também vão fiscalizar o uso do cinto de segurança e dos dispositivos de retenção para crianças, como as cadeirinhas.





A operação também prevê a fiscalização do transporte coletivo de passageiros, com atenção às condições dos veículos, ao uso do cinto de segurança e à prevenção de casos de assédio e violência contra a mulher.





A PRF orienta os motoristas a revisar as condições dos veículos antes de viajar, respeitar os limites de velocidade e evitar ultrapassagens arriscadas.