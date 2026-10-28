Terceira Via: nova obra na Serra terá investimento de R$ 260 milhões

A Prefeitura da Serra abriu, nesta quarta-feira (28), a licitação para contratar a empresa responsável pela construção da Terceira Via, uma nova avenida que vai facilitar o trânsito da cidade, mesmo com a via não se conectando mais à Capital. Com investimento aproximado de R$ 260 milhões, o edital prevê 640 dias (21 meses) para execução da obra.
A obra prevê a implantação de nova via arterial, com serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras de arte corrente, ciclovias e passeios públicos. Nos mapas incluídos no edital, são apresentadas imagens de vias com duas a cinco faixas por sentido.
A intervenção inclui, ainda, a restauração de trechos existentes e a implantação de dispositivos de macrodrenagem urbana por todo o percurso. A ligação viária conectará o Centro Industrial de Vitória (CIVIT I) e a BR 101 à Avenida Norte-Sul.
Com cerca de 4,25 quilômetros de extensão, vai abranger ao menos seis bairros de Serra: Eurico Salles, Manoel Plaza, Hélio Ferraz, Rosário de Fátima, Jardim Limoeiro e São Geraldo. Grande parte da Terceira Via será construída em áreas liberadas pela Vale e pela ArcelorMittal.
A licitação será por concorrência eletrônica, e de alcance internacional. As propostas vão ser recebidas até dia 2 de fevereiro de 2027. O regime de concorrência é integrado, ou seja, a prefeitura vai analisar tanto o preço oferecido pela empresa quanto a técnica para a execução da obra. Não será permitida a participação de empresas organizadas sob a forma de consórcio.
O período de vigência do contrato será de 1.090 dias. Os primeiros 120 vão ser dedicados à organização do contrato e à elaboração dos projetos básicos e executivos. O edital prevê outros 640 dias para a execução da obra, mais 90 dias para o recebimento definitivo dos valores do contrato, e outros 240 dias para outras intercorrências.
As estimativas da prefeitura são de que as obras da Terceira Via podem criar até 2 mil empregos diretos e indiretos, no município.
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