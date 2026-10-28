A Gazeta portal de notícias do Espirito Santo

AGazeta
AGazeta
ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Licitação

Terceira Via: nova obra na Serra terá investimento de R$ 260 milhões

A Prefeitura da Serra abriu o edital nesta quarta-feira (28), e a previsão é de que a obra seja executada em até 640 dias

Publicado em 28 de Outubro de 2026 às 15:26

Maurílio Mendonça

Maurílio Mendonça

Publicado em 

28 out 2026 às 15:26
Projeto de abertura de terceira via para desafogar trânsito na Serra
Projeto de abertura de terceira via para desafogar trânsito, na Serra Divulgação

A Prefeitura da Serra abriu, nesta quarta-feira (28), a licitação para contratar a empresa responsável pela construção da Terceira Via, uma nova avenida que vai facilitar o trânsito da cidade, mesmo com a via não se conectando mais à Capital. Com investimento aproximado de R$ 260 milhões, o edital prevê 640 dias (21 meses) para execução da obra.


A obra prevê a implantação de nova via arterial, com serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras de arte corrente, ciclovias e passeios públicos. Nos mapas incluídos no edital, são apresentadas imagens de vias com duas a cinco faixas por sentido.

Veja também 

Imagem de destaque

Terceira Via na Serra promete reduzir em 15 minutos deslocamentos até Vitória

Projeto de abertura de terceira via para desafogar trânsito na Serra

Vale e ArcelorMittal liberam áreas para obra da Terceira Via na Serra

A intervenção inclui, ainda, a restauração de trechos existentes e a implantação de dispositivos de macrodrenagem urbana por todo o percurso. A ligação viária conectará  o Centro Industrial de Vitória (CIVIT I) e a BR 101 à Avenida Norte-Sul.


Com cerca de 4,25 quilômetros de extensão, vai abranger ao menos seis bairros de Serra: Eurico Salles, Manoel Plaza, Hélio Ferraz, Rosário de Fátima, Jardim Limoeiro e São Geraldo. Grande parte da Terceira Via será construída em áreas liberadas pela Vale e pela ArcelorMittal.

A licitação será por concorrência eletrônica, e de alcance internacional. As propostas vão ser recebidas até dia 2 de fevereiro de 2027. O regime de concorrência é integrado, ou seja, a prefeitura vai analisar tanto o preço oferecido pela empresa quanto a técnica para a execução da obra. Não será permitida a participação de empresas organizadas sob a forma de consórcio.

Mapa por onde vai passar a Terceira Via na Serra
Mapa por onde vai passar a Terceira Via na Serra Reprodução | PMS

O período de vigência do contrato será de 1.090 dias. Os primeiros 120 vão ser dedicados à organização do contrato e à elaboração dos projetos básicos e executivos. O edital prevê outros 640 dias para a execução da obra, mais 90 dias para o recebimento definitivo dos valores do contrato, e outros 240 dias para outras intercorrências.


As estimativas da prefeitura são de que as obras da Terceira Via podem criar até 2 mil empregos diretos e indiretos, no município.

Leia mais

Instituto Viva Vida oferece vagas para aulas gratuitas de bodyboarding na Serra

Vila Velha abre nova licitação para concluir Casa da Mulher Brasileira

Shopee abre vagas de emprego no ES para Black Friday e Natal

Menos de 300 votos foram registrados no ES após as 17h no 2º turno

Justiça nega pedido de soltura de PM que agrediu esposa e colegas em Vitória

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Obras Prefeitura da Serra Serra avenida Infraestrutura
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jorginho, do Flamengo
Protesto do Flamengo contra potencial escalação irregular do Estudiantes é rejeitado pela Conmebol
Ato com Flávio Bolsonaro em Vitória
Restrições sobre passaportes não fazem de Flávio Bolsonaro foragido, diz PF
Homem atravessou comemoração eleitoral e atirou perto de crianças em Vitória
Suspeito de atirar para o alto em comemoração na rua é preso em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.