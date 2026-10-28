Terceira Via: nova obra na Serra terá investimento de R$ 260 milhões

A Prefeitura da Serra abriu, nesta quarta-feira (28), a licitação para contratar a empresa responsável pela construção da Terceira Via, uma nova avenida que vai facilitar o trânsito da cidade, mesmo com a via não se conectando mais à Capital. Com investimento aproximado de R$ 260 milhões, o edital prevê 640 dias (21 meses) para execução da obra.





A obra prevê a implantação de nova via arterial, com serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras de arte corrente, ciclovias e passeios públicos. Nos mapas incluídos no edital, são apresentadas imagens de vias com duas a cinco faixas por sentido.