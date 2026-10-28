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Projeto social

Instituto Viva Vida oferece vagas para aulas gratuitas de bodyboarding na Serra

Programa tem vagas disponíveis para alunos de 6 a 17 anos, em Jacaraípe; atividades são realizadas nos turnos matutino e vespertino

Publicado em 28 de Outubro de 2026 às 14:41

Por Redação

Por Redação

Publicado em 

28 out 2026 às 14:41
Instituto Viva Vida disponibiliza vagas para aulas gratuitas de bodyboarding na Serra
Instituto Viva Vida disponibiliza vagas para aulas gratuitas de bodyboarding na Serra Divulgação

Crianças e adolescentes de 6 a 17 anos podem se inscrever para aulas gratuitas de bodyboarding em Jacaraípe, na Serra. As atividades são oferecidas pelo projeto Viva Vida Esporte e Cidadania, do Instituto Viva Vida (IVV), nos turnos da manhã e da tarde. As inscrições podem ser feitas de forma on-line.


O projeto atende cerca de 1.200 crianças e adolescentes em cinco municípios capixabas: Vitória, Vila Velha, Serra, Anchieta e Linhares. Além do bodyboarding, a iniciativa oferece atividades gratuitas de basquete, futsal, beach soccer e ginástica rítmica.


O projeto busca ampliar o acesso ao esporte e contribuir para o desenvolvimento de crianças e adolescentes dentro e fora das atividades. Segundo o coordenador do Instituto Viva Vida, Felipe Azevedo, a proposta é unir a prática esportiva à convivência social, à cidadania e à formação de hábitos saudáveis.

Instituto Viva Vida disponibiliza vagas para aulas gratuitas de bodyboarding na Serra
Instituto Viva Vida disponibiliza vagas para aulas gratuitas de bodyboarding na Serra Divulgação

Além das aulas, os participantes recebem materiais esportivos, uniformes, tênis e kit lanche nos dias de treino. O projeto também oferece acompanhamento do serviço social e promove festivais esportivos, atividades de lazer, palestras e rodas de conversa.


Em 2026, a programação incluiu ações de conscientização sobre nutrição e alimentação saudável, com a participação de alunos e responsáveis. A iniciativa também desenvolve atividades de educação ambiental, com foco na preservação da natureza e na convivência responsável com o meio ambiente, tema relacionado à prática do bodyboarding.


Idealizado pelo ex-jogador da seleção brasileira de basquete Luiz Felipe Azevedo, o Instituto Viva Vida desenvolve projetos esportivos e culturais desde 2005. A instituição trabalha com uma equipe multidisciplinar e utiliza o esporte e a cultura para promover oportunidades de aprendizagem, desenvolvimento e participação comunitária.

Instituto Viva Vida disponibiliza vagas para aulas gratuitas de bodyboarding na Serra
Instituto Viva Vida disponibiliza vagas para aulas gratuitas de bodyboarding na Serra Divulgação
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