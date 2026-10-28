Instituto Viva Vida oferece vagas para aulas gratuitas de bodyboarding na Serra

Crianças e adolescentes de 6 a 17 anos podem se inscrever para aulas gratuitas de bodyboarding em Jacaraípe, na Serra. As atividades são oferecidas pelo projeto Viva Vida Esporte e Cidadania, do Instituto Viva Vida (IVV), nos turnos da manhã e da tarde. As inscrições podem ser feitas de forma on-line.





O projeto atende cerca de 1.200 crianças e adolescentes em cinco municípios capixabas: Vitória, Vila Velha, Serra, Anchieta e Linhares. Além do bodyboarding, a iniciativa oferece atividades gratuitas de basquete, futsal, beach soccer e ginástica rítmica.





O projeto busca ampliar o acesso ao esporte e contribuir para o desenvolvimento de crianças e adolescentes dentro e fora das atividades. Segundo o coordenador do Instituto Viva Vida, Felipe Azevedo, a proposta é unir a prática esportiva à convivência social, à cidadania e à formação de hábitos saudáveis.