Instituto Viva Vida oferece vagas para aulas gratuitas de bodyboarding na Serra

Crianças e adolescentes de 6 a 17 anos podem se inscrever para aulas gratuitas de bodyboarding em Jacaraípe, na Serra. As atividades são oferecidas pelo projeto Viva Vida Esporte e Cidadania, do Instituto Viva Vida (IVV), nos turnos da manhã e da tarde. As inscrições podem ser feitas de forma on-line.
O projeto atende cerca de 1.200 crianças e adolescentes em cinco municípios capixabas: Vitória, Vila Velha, Serra, Anchieta e Linhares. Além do bodyboarding, a iniciativa oferece atividades gratuitas de basquete, futsal, beach soccer e ginástica rítmica.
O projeto busca ampliar o acesso ao esporte e contribuir para o desenvolvimento de crianças e adolescentes dentro e fora das atividades. Segundo o coordenador do Instituto Viva Vida, Felipe Azevedo, a proposta é unir a prática esportiva à convivência social, à cidadania e à formação de hábitos saudáveis.
Além das aulas, os participantes recebem materiais esportivos, uniformes, tênis e kit lanche nos dias de treino. O projeto também oferece acompanhamento do serviço social e promove festivais esportivos, atividades de lazer, palestras e rodas de conversa.
Em 2026, a programação incluiu ações de conscientização sobre nutrição e alimentação saudável, com a participação de alunos e responsáveis. A iniciativa também desenvolve atividades de educação ambiental, com foco na preservação da natureza e na convivência responsável com o meio ambiente, tema relacionado à prática do bodyboarding.
Idealizado pelo ex-jogador da seleção brasileira de basquete Luiz Felipe Azevedo, o Instituto Viva Vida desenvolve projetos esportivos e culturais desde 2005. A instituição trabalha com uma equipe multidisciplinar e utiliza o esporte e a cultura para promover oportunidades de aprendizagem, desenvolvimento e participação comunitária.