Novembro trará mudanças no amor? Veja se o seu signo está na lista

Se existe um signo que poderá sentir o coração bater mais forte em novembro, esse signo é Leão. A conjunção de Marte e Júpiter em seu território astrológico promete ampliar o entusiasmo, a autoconfiança e a disposição para conquistar aquilo que deseja. Na vida amorosa , essa combinação poderá representar um período de grande movimentação, com encontros marcantes, declarações inesperadas e atitudes que mudarão o rumo de uma história.