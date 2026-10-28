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Astrologia

Novembro trará mudanças no amor? Veja se o seu signo está na lista

Novos encontros, conversas importantes e sentimentos que vêm à tona poderão movimentar a vida amorosa de alguns signos ao longo do mês
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 28 de Outubro de 2026 às 14:53

Novembro trará novas possibilidades para a vida amorosa de alguns nativos (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)
Novembro trará novas possibilidades para a vida amorosa de alguns nativos Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

Depois de um período marcado por revisões sentimentais, dúvidas e até reencontros com pessoas do passado, novembro de 2026 chegará trazendo uma nova perspectiva para os relacionamentos. O mês será especialmente importante para quem deseja virar a página de histórias antigas, recuperar a confiança no amor ou simplesmente permitir que uma nova pessoa entre em sua vida.

A Lua Nova em Escorpião favorecerá transformações emocionais profundas, convidando cada pessoa a reconhecer seus verdadeiros desejos e abandonar padrões afetivos que já não fazem sentido. O fim de Mercúrio retrógrado em Escorpião também contribuirá para esclarecer conversas, resolver mal-entendidos e trazer respostas que estavam sendo aguardadas.

A seguir, confira quais signos terão novidades na vida amorosa em novembro de 2026!

Libra

O libriano vai recuperar a confiança nas próprias escolhas e poderá conhecer alguém especial (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)
O libriano vai recuperar a confiança nas próprias escolhas e poderá conhecer alguém especial Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

Depois de um período em que os relacionamentos podem ter passado por verdadeiros testes, os librianos começarão a recuperar a confiança nas próprias escolhas afetivas. Com Vênus retomando o movimento direto em seu signo, novembro representará uma oportunidade de reorganizar a vida amorosa, compreender melhor o que deseja de uma parceria e, principalmente, deixar de aceitar situações que não oferecem reciprocidade.

Para quem está solteiro(a), o mês favorecerá encontros interessantes, especialmente por meio de amigos, eventos sociais, comemorações e ambientes que proporcionem novas conexões . A conjunção de Marte e Júpiter em Leão movimentará o setor das amizades e dos projetos futuros, indicando que uma amizade poderá ganhar contornos românticos ou que alguém especial poderá surgir de maneira inesperada em um encontro social.

Já os librianos comprometidos terão a oportunidade de recuperar a cumplicidade e fazer planos importantes a dois. Conversas que anteriormente terminavam em conflitos poderão encontrar soluções mais equilibradas. O grande aprendizado será compreender que um relacionamento saudável não exige abrir mão da própria identidade para agradar o outro.

Escorpião

O escorpiano terá a oportunidade de esclarecer questões sentimentais e fortalecer a confiança (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)
O escorpiano terá a oportunidade de esclarecer questões sentimentais e fortalecer a confiança Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

Os escorpianos estarão entre os grandes protagonistas do mês quando o assunto for transformação amorosa. A Lua Nova em seu signo inaugura um ciclo de renovação pessoal, favorecendo mudanças na maneira como se apresentam ao mundo e, principalmente, como desejam ser amados.

Com Mercúrio retomando o movimento direto em Escorpião, questões sentimentais que estiverem confusas começarão a encontrar respostas. Aquela conversa que parecia nunca acontecer poderá finalmente surgir, assim como a possibilidade de esclarecer uma situação que vinha provocando insegurança. Entretanto, mais do que esperar atitudes de outras pessoas, novembro pedirá que o nativo de Escorpião reconheça seu próprio poder de escolha.

Para os solteiros(as), o magnetismo pessoal estará em destaque. Existe a possibilidade de conhecer alguém que desperte uma atração intensa, mas o desafio será não confundir química com compatibilidade emocional. A influência de Marte e Júpiter em Leão também poderá aproximar pessoas por meio do ambiente profissional ou de compromissos sociais ligados à carreira.

Quem já está em um relacionamento poderá sentir a necessidade de renovar acordos, aprofundar a intimidade ou tomar decisões sobre o futuro da união. Algumas relações poderão ganhar mais comprometimento, especialmente quando houver disposição para construir uma história baseada em confiança e transparência.

Leão

O leonino poderá atrair novos interesses e viver encontros marcantes (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)
O leonino poderá atrair novos interesses e viver encontros marcantes Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

Se existe um signo que poderá sentir o coração bater mais forte em novembro, esse signo é Leão. A conjunção de Marte e Júpiter em seu território astrológico promete ampliar o entusiasmo, a autoconfiança e a disposição para conquistar aquilo que deseja. Na vida amorosa , essa combinação poderá representar um período de grande movimentação, com encontros marcantes, declarações inesperadas e atitudes que mudarão o rumo de uma história.

Os leoninos solteiros(as) poderão perceber que estão atraindo mais atenção do que o habitual. Convites para sair, mensagens de pessoas interessadas e oportunidades de conhecer alguém fora da rotina poderão surgir. Entretanto, o verdadeiro diferencial será a coragem de demonstrar interesse sem transformar a conquista em uma disputa de poder.

Para quem vive um relacionamento, novembro oferecerá uma oportunidade de recuperar a paixão e sair da monotonia. Uma viagem romântica, uma surpresa preparada com carinho ou até uma conversa sobre projetos futuros poderá reacender o entusiasmo do casal.

Gêmeos

O geminiano encontrará novas possibilidades de aproximação por meio de encontros inesperados (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)
O geminiano encontrará novas possibilidades de aproximação por meio de encontros inesperados Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

Para os geminianos, novembro será um mês especialmente interessante para a vida amorosa, principalmente porque a comunicação terá um papel fundamental na aproximação entre as pessoas. A Lua Cheia em seu signo, no final do mês, iluminará sentimentos, desejos e necessidades que talvez estivessem sendo deixados de lado.

O fim de Mercúrio retrógrado em Escorpião também contribuirá para reorganizar a rotina e esclarecer situações que estavam provocando desgaste emocional . Em alguns casos, uma relação que vinha sofrendo com falta de tempo, desencontros ou dificuldades de comunicação poderá encontrar uma nova dinâmica.

A conjunção de Marte e Júpiter em Leão movimentará o setor da comunicação, dos deslocamentos e das conexões próximas. Para os solteiros(as), isso pode significar conhecer alguém por meio das redes sociais, de aplicativos, cursos, pequenas viagens ou até em situações aparentemente comuns do cotidiano. Uma conversa despretensiosa poderá despertar um interesse que crescerá rapidamente.

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