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Inclusão

Espetáculo gratuito em Vitória reúne 19 artistas com síndrome de Down

“O Auto de Cabrabó” mistura honestidade e segredos, a peça será encenada no Teatro Universitário da Ufes
Ana Clara Teixeira

Ana Clara Teixeira

Publicado em 28 de Outubro de 2026 às 15:29

Grupo Vitória Down
Grupo Vitória Down Vitória Down

O espetáculo “O Auto de Cabrabó” chega a Vitória nesta quinta-feira (29), com uma apresentação que valoriza elementos da cultura popular nordestina. A peça será encenada às 19h30, no Teatro Universitário da Ufes (Universidade Federal do Espírito Santo).


A apresentação é feita pelo grupo teatral da Vitória Down, reunindo 19 artistas com síndrome de Down. Para participar, é necessário retirar os ingressos de forma gratuita pela plataforma Sympla.


O “O Auto de Cabrabó” conta a história de um prefeito honesto, que cuida da cidade e dos cidadãos com muito carinho, mas que possui um passado obscuro e quando esse passado é revelado, a cidade fica de cabeça para baixo.


O projeto busca ampliar espaços de participação para pessoas com síndrome de Down por meio do teatro, fortalecendo sua participação cultural e promovendo a inclusão por meio das artes cênicas.

Serviço

Espetáculo: O Auto de Cabrabó

Local: Teatro Universitário, na Ufes (Universidade Federal do Espírito Santo), em Vitória

Data: quinta-feira (29)

Horário: 19h30

Ingressos: disponíveis na Sympla

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