Espetáculo gratuito em Vitória reúne 19 artistas com síndrome de Down

O espetáculo “O Auto de Cabrabó” chega a Vitória nesta quinta-feira (29), com uma apresentação que valoriza elementos da cultura popular nordestina. A peça será encenada às 19h30, no Teatro Universitário da Ufes (Universidade Federal do Espírito Santo).
A apresentação é feita pelo grupo teatral da Vitória Down, reunindo 19 artistas com síndrome de Down. Para participar, é necessário retirar os ingressos de forma gratuita pela plataforma Sympla.
O “O Auto de Cabrabó” conta a história de um prefeito honesto, que cuida da cidade e dos cidadãos com muito carinho, mas que possui um passado obscuro e quando esse passado é revelado, a cidade fica de cabeça para baixo.
O projeto busca ampliar espaços de participação para pessoas com síndrome de Down por meio do teatro, fortalecendo sua participação cultural e promovendo a inclusão por meio das artes cênicas.
Espetáculo: O Auto de Cabrabó
Local: Teatro Universitário, na Ufes (Universidade Federal do Espírito Santo), em Vitória
Data: quinta-feira (29)
Horário: 19h30
Ingressos: disponíveis na Sympla