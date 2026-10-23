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Renata Rasseli

Gorete Thorey recebe a artista têxtil Lorena Bruno em vernissage em Vitória

A exposição "Peles Tecidas" foi aberta nesta quarta-feira (21), na Via Thorey, onde fica aberta até o dia 27 de novembro

Publicado em 23 de Outubro de 2026 às 04:00

Publicado em 

23 out 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Gorete Thorey e Lorena Bruno
Gorete Thorey e Lorena Bruno Mônica Zorzanelli
De Uberlândia (MG), Lorena Bruno se destaca pelo uso da tapeçaria como expressão artística. Em seu trabalho, as texturas, as cores, os relevos e os gestos manuais tornam-se elementos de uma narrativa visual que aproxima arte, matéria e sensibilidade.

A artista têxtil apresenta seu trabalho na exposição "Peles Tecidas", que foi aberta na quarta-feira (21), na Via Thorey. A anfitriã Gorete Thorey recebeu amantes e colecionadores de arte, ao lado da artista. 

A mostra fica aberta até o dia 27 de novembro. Veja quem circulou pelo vernissage na galeria de Mônica Zorzanelli. 
Jantar
Érica Semião com Gabriela Ribeti, Elis Carvalho e Léo Fraga
Érica Semião recebeu convidados para o lançamento da 26a edição da Restaurant Week Espírito Santo. O evento aconteceu no restaurante Pirão, na Praia do Canto. Ao seu lado, da esquerda para a direita estão as jornalistas Gabriela Ribeti e Elis Carvalho, seguidas por Léo Fraga, todos da Rede Gazeta.   Rodrigo Gavini

Voluntários

Novas pesquisa clínicas

À frente do Cedoes, Irani Francischetto  avisa que o Cedoes abriu inscrições para voluntários interessados em participar de ensaios clínicos com acompanhamento médico gratuito na Praia do Canto. Entre as pesquisas com vagas abertas estão protocolos voltados para pessoas com obesidade que estagnaram a perda de peso com canetas emagrecedoras (tirzepatida ou semaglutida), e pacientes com câncer renal, que terão acesso a medicamentos inovadores em formato de comprimidos. 

Outubro Rosa
atiana Bezerra, gerente de Vendas, e Sandrine Luchi, gerente de Marketing da operadora.
A Curva da Jurema ganhou tons de rosa com a segunda edição do Circuito Saúde Outubro Rosa, apresentado pela São Bernardo Samp. Entre movimento, bem-estar e encontros, a manhã foi dedicada à saúde e à conscientização em uma atmosfera de leveza e descontração. No registro, Tatiana Bezerra, gerente de Vendas, e Sandrine Luchi, gerente de Marketing da operadora. Tatiana Bezerra, gerente de Vendas, e Sandrine Luchi, gerente de Marketing da operadora. Divulgação

[Night Run Vitória Airport

Reta final de embarque

Falta menos de um mês para a Night Run Vitória Airport agitar a pista no feriado de 20 de novembro. A prova, realizada pela Vitória Airport e Liga de Marketing com apresentação do Grupo Cepemar, leva corredores para o pátio de aeronaves enquanto a rotina de pousos e decolagens segue a todo vapor. Além da experiência imersiva de passar pelo raio-X nos portões de embarque e retirar a medalha na esteira de bagagens, o evento conta com trajetos de 3 km, 5 km e 10 km. Quem quiser garantir o bilhete deve acessar logo o Ticket Sports.

Em Brasília
Fabiano Coelho e Luciana Mattar Vilela Nemer
Fabiano Coelho, subsecretário de Administração Aduaneira da Receita Federal do Brasil, e Luciana Mattar Vilela Nemer, advogada e diretora de Comércio Exterior da Câmara de Arbitragem Marítima, no IV Congresso de Direito Tributário e Aduaneiro da Receita Federal, em Brasília.  Divulgação
Fórum
Rodrigo Pimentel, ex-capitão do BOPE (Batalhão de Operações Policiais Especiais) da Polícia Militar do Rio de Janeiro, escritor, palestrante e especialista em segurança pública, participa como painelista no 14º Fórum Liberdade e Democracia de Vitória. O evento acontece nos dias 05 e 06 de novembro, no Centro de Convenções de Vitória.

Congresso
Nos dias 5 e 6 de novembro, Vitória será palco do 1º Congresso de Direito Marítimo do IMB, com participação do advogado especialista em Recuperação Judicial Bruno Finamore como mediador. O evento será realizado no Sheraton Vitória Hotel e contará com especialistas e autoridades do meio jurídico, incluindo ministros do STJ.

Réveillon 2027
Já nos preparativos para a festa de Réveillon que vai ferver o TantraVitória no dia 31 de dezembro, os empresários Geminiano Gomes e Claudio Junior recebem convidados, na próxima quarta-feira, dia 28, no beach club internacional na Praia de Camburi, para lançar o evento da virada e dar um spoiler em primeira mão de como será a grande noite.

Encontro da comunicação

Sergio Denicoli e Michel Vasconcelos participam, no dia 28 de outubro, às 8h, da palestra magna da programação de Comunicação Social da 25ª Jornada Científica e Cultural da FAESA, no Campus Vitória. O encontro abre uma agenda de mesas-redondas sobre Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Design Gráfico. No dia 29, a programação segue com apresentações de trabalhos, projetos de extensão e premiações. Considerada o maior evento acadêmico do Espírito Santo, a Jornada reúne mais de 400 trabalhos nesta edição.

Em São Paulo
Thiago Santos, João Doria e Igor Salotto durante encontro do LIDE, em São Paulo, dedicado à promoção da saúde e da qualidade de vida.
Thiago Santos, João Doria e Igor Salotto durante encontro do LIDE, em São Paulo, dedicado à promoção da saúde e da qualidade de vida. Divulgação

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Renata Rasseli Renata Rasseli

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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