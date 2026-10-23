Gorete Thorey recebe a artista têxtil Lorena Bruno em vernissage em Vitória

Fórum

Rodrigo Pimentel, ex-capitão do BOPE (Batalhão de Operações Policiais Especiais) da Polícia Militar do Rio de Janeiro, escritor, palestrante e especialista em segurança pública, participa como painelista no 14º Fórum Liberdade e Democracia de Vitória. O evento acontece nos dias 05 e 06 de novembro, no Centro de Convenções de Vitória.





Congresso

Nos dias 5 e 6 de novembro, Vitória será palco do 1º Congresso de Direito Marítimo do IMB, com participação do advogado especialista em Recuperação Judicial Bruno Finamore como mediador. O evento será realizado no Sheraton Vitória Hotel e contará com especialistas e autoridades do meio jurídico, incluindo ministros do STJ.





Réveillon 2027

Já nos preparativos para a festa de Réveillon que vai ferver o TantraVitória no dia 31 de dezembro, os empresários Geminiano Gomes e Claudio Junior recebem convidados, na próxima quarta-feira, dia 28, no beach club internacional na Praia de Camburi, para lançar o evento da virada e dar um spoiler em primeira mão de como será a grande noite.





Encontro da comunicação