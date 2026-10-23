Gorete Thorey recebe a artista têxtil Lorena Bruno em vernissage em Vitória

Voluntários
Novas pesquisa clínicas
À frente do Cedoes, Irani Francischetto avisa que o Cedoes abriu inscrições para voluntários interessados em participar de ensaios clínicos com acompanhamento médico gratuito na Praia do Canto. Entre as pesquisas com vagas abertas estão protocolos voltados para pessoas com obesidade que estagnaram a perda de peso com canetas emagrecedoras (tirzepatida ou semaglutida), e pacientes com câncer renal, que terão acesso a medicamentos inovadores em formato de comprimidos.
[Night Run Vitória Airport
Reta final de embarque
Falta menos de um mês para a Night Run Vitória Airport agitar a pista no feriado de 20 de novembro. A prova, realizada pela Vitória Airport e Liga de Marketing com apresentação do Grupo Cepemar, leva corredores para o pátio de aeronaves enquanto a rotina de pousos e decolagens segue a todo vapor. Além da experiência imersiva de passar pelo raio-X nos portões de embarque e retirar a medalha na esteira de bagagens, o evento conta com trajetos de 3 km, 5 km e 10 km. Quem quiser garantir o bilhete deve acessar logo o Ticket Sports.
Sergio Denicoli e Michel Vasconcelos participam, no dia 28 de outubro, às 8h, da palestra magna da programação de Comunicação Social da 25ª Jornada Científica e Cultural da FAESA, no Campus Vitória. O encontro abre uma agenda de mesas-redondas sobre Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Design Gráfico. No dia 29, a programação segue com apresentações de trabalhos, projetos de extensão e premiações. Considerada o maior evento acadêmico do Espírito Santo, a Jornada reúne mais de 400 trabalhos nesta edição.
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