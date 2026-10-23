A importância do segundo turno

Como na época a Constituição dispunha que a eleição seria realizada em um único turno, JK chegou à presidência ouvindo um persistente discurso de que ele seria um presidente ilegítimo porque não foi escolhido pela maioria absoluta dos brasileiros.





Os constituintes de 1988 também acreditavam que a realização de um segundo turno abriria a possibilidade de composições político-eleitorais, entre o primeiro e o segundo turno, que ampliassem a base de apoio do candidato que se tornasse vencedor, o que melhoraria as suas condições futuras de governabilidade.





É possível verificar que isso, em algumas das eleições brasileiras decididas em um segundo turno, realmente aconteceu, com o vencedor ampliando a sua base de apoio atraindo correntes políticas menos votadas no primeiro turno.





Nessas eleições de 2026, os brasileiros poderão testar, uma vez mais, a validade da realização de um segundo turno nas eleições presidenciais. Os capixabas igualmente estão tendo a oportunidade de participar da mesma experiência com relação à escolha do governador do Estado.





É mais uma ocasião em que a fórmula adotada no Brasil a partir de 1988 poderá comprovar – ou não – a sua validade conforme idealizada pelos constituintes.





Na política, como na vida, nem sempre as boas intenções prevalecem quando o que idealizam é posto em prática. É o que se constata, por exemplo, quando as campanhas eleitorais para o segundo turno das eleições – que deveriam privilegiar a ampliação do leque de alianças e a divulgação de seus programas de governo – se concentram mais em desconstruir a imagem dos adversários.