Onde votar? Qual horário? Confira dicas para o segundo turno das eleições

Conteúdo analisado: Posts dizendo que alguns eleitores deverão votar no segundo turno em um local diferente do primeiro são verdadeiros, mas muita desinformação circula nas redes sociais às vésperas da eleição. Há posts falsos falando sobre mudança no dia da votação e outros dizendo que, sem o e-Título, o eleitor não pode votar.





Comprova Explica: O segundo turno das eleições será neste domingo, dia 25 de outubro, quando os brasileiros voltarão às urnas para votar para presidente no país todo e para governador em cinco estados e no Distrito Federal. Faltando poucos dias para o pleito, eleitores ainda têm dúvidas sobre a data da votação, os documentos necessários e o local onde devem votar – recentemente, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) anunciou mudanças de endereço de algumas seções eleitorais.





Para tirar as principais dúvidas dos eleitores, o Comprova Explica traz informações sobre como conferir se seu local de votação foi alterado e esclarece alguns dos pontos sobre o processo eleitoral que são alvo de desinformação.