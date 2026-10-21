Fisiculturista desmaia no palco e morre aos 33 anos na Inglaterra

O fisiculturista Mateusz Chmura, 33, morreu após desmaiar no palco durante uma competição na Inglaterra, segundo comunicado divulgado pela PCA Official.

Chmura competia na categoria Classic Bodybuilding Medium na final britânica da PCA (Physical Culture Association). A entidade informou que o atleta, que nasceu em Wakefield, na Inglaterra, participava do PCA British Finals no Telford International Centre no domingo (18), quando passou mal.

O fisiculturista caiu no palco e recebeu atendimento imediato dentro do evento. De acordo com a PCA Official, ele foi socorrido por paramédicos no local, por uma equipe de ambulância da região e pelo serviço aeromédico Midlands Air Ambulance antes de ser levado de ambulância ao hospital.

O atleta morreu mais tarde no hospital, apesar das tentativas de reanimação. A organização afirmou que a competição foi interrompida enquanto ele era atendido e lamentou a morte do competidor.

O evento foi retomado após reunião com atletas, antes de a morte ser confirmada. A PCA Official disse que, depois que Chmura deixou o local a caminho do hospital e antes de a notícia da morte ser conhecida, houve uma conversa com os competidores, e a decisão foi seguir com a programação.

Leia o comunicado

"É com profunda tristeza que compartilhamos a notícia do falecimento de Mateusz Chmura, de 33 anos, natural de Wakefield.

Mateusz estava competindo na categoria Classic Bodybuilding Medium (fisiculturismo clássico, categoria média) nas finais britânicas da PCA (PCA British Finals), realizadas no Telford International Centre no domingo, 18 de outubro.

Expressamos nossas mais sinceras condolências à sua esposa, família, amigos e a todos que o conheceram e o amavam.

Durante a disputa de sua categoria, Mateusz passou mal e caiu no palco. Ele recebeu atendimento no local por paramédicos, pela equipe de ambulância local e pela equipe da *Midlands Air Ambulance*, sendo, na sequência, levado de ambulância para o hospital.

Infelizmente, apesar de todos os esforços, ele veio a falecer no hospital.

O evento foi interrompido enquanto Mateusz recebia atendimento. Após sua saída do local rumo ao hospital, e antes que a notícia de seu falecimento fosse divulgada, realizamos uma reunião com os atletas; a decisão de retomar o evento foi tomada após esse encontro.

Agradecemos imensamente às equipes médicas presentes, aos profissionais de saúde que estavam na plateia e prontamente ofereceram auxílio, à *Midlands Air Ambulance* e à equipe hospitalar por tudo o que fizeram por Mateusz.

A todos os outros que ajudaram de alguma forma, nosso muito obrigado. Seus esforços não serão esquecidos.

Somos gratos também à equipe do Telford International Centre, aos nossos voluntários e aos competidores pela forma como apoiaram uns aos outros.

Pedimos que a privacidade de seus entes queridos seja respeitada neste momento extremamente difícil.

O ocorrido foi profundamente angustiante para todos os presentes, e é perfeitamente compreensível que muitos estejam enfrentando dificuldades para lidar com a situação. Por favor, não passem por isso sozinhos.

Nossa equipe está à disposição para quem precisar conversar; entre em contato conosco pelo e-mail [email protected] organização Samaritans também está disponível, gratuitamente, 24 horas por dia, pelo número 116 123.