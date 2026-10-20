Posts no X distorcem atos pró-Lula na Paulista e em Copacabana

São falsos posts na plataforma X que sugerem baixa adesão às manifestações pró-Lula (PT) ocorridas nos dias 11 e 12 de outubro, respectivamente na Avenida Paulista, em São Paulo, e em Copacabana, no Rio de Janeiro.





Através da ferramenta de detecção de uso de inteligência artificial (IA) Hive Detector, da ferramenta de busca de imagens Google Lens e outras técnicas de apuração jornalística profissional, o Comprova identificou que quatro postagens no X erram ao divulgar que as imagens das manifestações seriam falsas. Algumas dessas publicações afirmam que houve manipulação das imagens por partidários do PT para inflar a quantidade de pessoas, o que não foi corroborado pela checagem do Comprova.





Nos conteúdos analisados, os usuários buscam deslegitimar o apoio popular às manifestações pró-Lula. O primeiro post pergunta ao Grok (IA do X) sobre a veracidade dos registros; o segundo diz que a quantidade de pessoas na Avenida Paulista era inferior à que foi mostrada em vídeos das redes sociais; o terceiro afirma que as imagens pertencem a atos da oposição realizados nos mesmos locais e o quarto diz que as imagens da praia de Copacabana lotada foram alteradas com IA.