AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Brasil
  • TSE manda Flávio, Carlos e Marçal removerem vídeo falso sobre drogas em ato do PT
Eleições 2026

TSE manda Flávio, Carlos e Marçal removerem vídeo falso sobre drogas em ato do PT

Ministro destaca "grave manipulação", já que material associa manifestação pró-Lula a uso de droga no Chile

Publicado em 13 de Outubro de 2026 às 08:08

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

13 out 2026 às 08:08

O ministro Marco Aurélio Bellizze, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), determinou que o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) remova do seu perfil em até 24 horas um vídeo que continha a falsa acusação de que uma pessoa estaria consumindo cocaína durante manifestação em defesa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Avenida Paulista no domingo (11).

Ministro aponta "grave manipulação" e manda Flávio e aliados removerem vídeos Agência Brasil

A decisão, publicada na segunda-feira (12), também atinge o senador eleito Carlos Bolsonaro (PL-SC), Pablo Marçal, o deputado federal eleito Rony Gabriel (Podemos-RS). O candidato do PL ainda não se manifestou.

O PT recorreu à Corte eleitoral pedindo a retirada do vídeo já que esse material tinha sido publicado nas redes sociais numa conta no X um dia antes da manifestação, no dia 10 de outubro, por usuário do Chile.

Bellizze falou que pode ter ocorrido "grave manipulação por descontextualização". "Essa forma de apresentação falsa e manipulada dos fatos, mesclando acontecimentos reais e situações que de fato não ocorreram é extremamente deletéria e pode caracterizar, como no caso dos autos, grave manipulação por descontextualização: a reutilização de imagem preexistente, associada a evento posterior, para conferir aparência de prova a uma afirmação sobre esse evento. A gravidade é acentuada, em tese, quando a imagem é combinada com afirmações generalizantes sobre consumo de drogas e com apelo eleitoral explícito", afirmou.

Leia Mais Sobre Eleições 2026

TSE manda Flávio, Carlos e Marçal removerem vídeo falso sobre drogas em ato do PT

Os segredos de Evair de Melo na votação para o Senado

EBC nega participação em falha de áudio na propaganda eleitoral de Flávio Bolsonaro

Milhares ocupam Copacabana em ato pela democracia e em apoio a Lula

A eleição acaba, o lixo fica: quem vai cuidar dos resíduos da campanha?

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Luiz Inácio Lula da Silva Flavio Bolsonaro TSE Eleicões 2026 Fake news
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
As críticas a Trump por seu plano de importar diesel russo: 'Um porto seguro financeiro para a Rússia enquanto mata civis na Ucrânia'
Centro de Detenção e Ressocialização de Linhares (CDRL)
Detento foge de presídio e desaparece após entrar em mata em Linhares
Mulher com mancha roxa
Cansaço, manchas roxas e infecções: quando procurar um médico?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados