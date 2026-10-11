Vídeo: PT vai às ruas em Vitória para ampliar votação de Lula no ES

O Partido dos Trabalhadores (PT) reuniu aliados e apoiadores em uma caminhada em Vitória na tarde deste domingo (11). O ato faz parte da mobilização para ampliar a votação de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Espírito Santo e reverter a desvantagem registrada no primeiro turno da eleição presidencial.
Os participantes se concentraram em frente à Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) e seguiram até a Praça do Papa, também na Capital. Durante o percurso, cantaram músicas de apoio a Lula, entoaram palavras de ordem e exibiram cartazes em defesa da democracia, da educação, da saúde e da ciência.
A mobilização em Vitória ocorreu no mesmo dia em que Lula participou de um ato de campanha na Avenida Paulista, em São Paulo. Ao lado de aliados políticos e apoiadores, o presidente também foi às ruas em busca de votos para o segundo turno, marcado para 25 de outubro.
No primeiro turno, realizado no dia 4, Lula recebeu 850.028 votos no Espírito Santo, o equivalente a 37,76% dos votos válidos. Seu adversário no segundo turno, Flávio Bolsonaro (PL), foi o mais votado no Estado, com 1.233.194 votos, ou 54,78%. A diferença entre os dois foi de 383.166 votos.
As estratégias para ampliar o apoio a Lula foram discutidas na quarta-feira (7), em uma reunião do presidente com parlamentares e lideranças em Brasília. Entre os participantes estava o deputado estadual João Coser, presidente do PT no Espírito Santo e eleito para a Câmara dos Deputados.
Na ocasião, Coser disse à reportagem de A Gazeta que a campanha manteria a mobilização nas ruas, mas concentraria esforços nas redes sociais para alcançar principalmente eleitores que não votaram ou anularam o voto no primeiro turno.
Segundo ele, a orientação é apresentar as realizações do governo de forma direta e abordar o que o partido considera riscos de uma eventual vitória de Flávio Bolsonaro para os direitos sociais e trabalhistas. Coser e outros políticos capixabas da sigla participaram do ato deste domingo.
"Agora é como se fosse um ato de arrancada no segundo turno. No primeiro, as lideranças estão focadas nas eleições proporcionais (chapas de deputado federal e estadual). O nosso sentimento nesse momento é de virada. Lula está sereno e otimista. E ele nos passa esse otimismo também. Estamos confiantes", afirmou Coser.
Até a publicação desta reportagem, não havia estimativa do número de participantes.