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Eleições 2026

Foco de Lula no 2º turno será em redes sociais, diz Coser após encontro em Brasília

Eleito para a Câmara Federal, o deputado capixaba pelo PT participou de reunião com o presidente e outras lideranças

Publicado em 07 de Outubro de 2026 às 16:45

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

07 out 2026 às 16:45
Lula reúne parlamentares eleitos e lideranças para debater ações para o segundo turno das Eleições 2026
Lula reúne parlamentares eleitos e lideranças para debater ações para o segundo turno das Eleições 2026 Redes sociais

Recém-eleito para a Câmara Federal, o deputado estadual João Coser (PT) participou de reunião em Brasília, na manhã desta quarta-feira (7), com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e outras lideranças para discutir estratégias de atuação na disputa de segundo turno das Eleições 2026 para a Presidência da República. O foco da campanha, segundo o parlamentar, será nas redes sociais. 


Coser, que também é presidente do partido no Espírito Santo, ressaltou que a viagem foi realizada a convite de Lula, que reuniu parlamentares eleitos, a atual bancada do PT e a direção nacional num movimento que visa à reeleição do presidente. 


Ele disse que Lula está confiante e animado nesta nova etapa da campanha que, entre outras orientações para a militância, deve estar presente nas ruas e, principalmente, nas redes sociais. 

Coser conversou com a reportagem de A Gazeta e detalhou um pouco do que esteve em pauta para mobilizar a campanha. O entendimento é que, embora a rua seja importante, é na internet que, neste momento, será possível alcançar mais pessoas que não votaram ou anularam seu voto. 


O trabalho das lideranças e bancadas, afirma Coser, é ter um discurso objetivo para o internauta, não apenas focando as realizações do governo Lula, mas também apontando os riscos de um eventual vitória de Flávio Bolsonaro (PL) na disputa para a presidência. 


"Vamos falar de forma direta sobre o risco de perda de direitos sociais e trabalhistas, como mais tempo que o trabalhador vai precisar levar para se aposentar, ou a mobilização para não aprovar a redução da escala 6x1", pontuou Coser.


O deputado disse, ainda, que Flávio não representa nada de moderno na política, mas, ao contrário, é símbolo da velha política do entreguismo e da submissão, neste caso para o que determinarem os Estados Unidos. 


Essa crítica à postura do candidato do PL, que não preserva a soberania e as riquezas do Brasil perante outros países, na avaliação do atual governo, também estará mais evidente nas postagens pró-Lula durante o segundo turno. 

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