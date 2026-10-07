Foco de Lula no 2º turno será em redes sociais, diz Coser após encontro em Brasília

Coser conversou com a reportagem de A Gazeta e detalhou um pouco do que esteve em pauta para mobilizar a campanha. O entendimento é que, embora a rua seja importante, é na internet que, neste momento, será possível alcançar mais pessoas que não votaram ou anularam seu voto.





O trabalho das lideranças e bancadas, afirma Coser, é ter um discurso objetivo para o internauta, não apenas focando as realizações do governo Lula, mas também apontando os riscos de um eventual vitória de Flávio Bolsonaro (PL) na disputa para a presidência.





"Vamos falar de forma direta sobre o risco de perda de direitos sociais e trabalhistas, como mais tempo que o trabalhador vai precisar levar para se aposentar, ou a mobilização para não aprovar a redução da escala 6x1", pontuou Coser.





O deputado disse, ainda, que Flávio não representa nada de moderno na política, mas, ao contrário, é símbolo da velha política do entreguismo e da submissão, neste caso para o que determinarem os Estados Unidos.





Essa crítica à postura do candidato do PL, que não preserva a soberania e as riquezas do Brasil perante outros países, na avaliação do atual governo, também estará mais evidente nas postagens pró-Lula durante o segundo turno.