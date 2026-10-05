Flávio Bolsonaro é o mais votado no ES

Com 100% das urnas apuradas no Espírito Santo, Flávio Bolsonaro (PL) foi o mais votado pelo eleitorado capixaba à Presidência da República e ganhou a disputa no Estado com 54,78% dos votos válidos, segundo apuração do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES).
Já o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficou com 37,76% dos votos dos eleitores do Estado.
Os votos brancos foram 1,84% e os nulos, 2,47%. O comparecimento foi de 78,63% do eleitorado do Espírito Santo. A abstenção ficou em 21,37%.
Os dois candidatos vão disputar o segundo turno.
Flávio Bolsonaro teve 1.233.194 votos no Espírito Santo. Já Lula conquistou o voto de 850.028 eleitores do Estado.
Escolheram votar em branco 43.211 eleitores. E 57.993 decidiram anular o voto.
Se abstiveram de votar 639.368 eleitores do Espírito Santo.