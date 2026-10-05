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Eleições 2026

Flávio Bolsonaro é o mais votado no ES

Candidato do PL à Presidência da República recebeu 54,78% dos votos válidos no Espírito Santos

Publicado em 04 de Outubro de 2026 às 22:31

Publicado em 

04 out 2026 às 22:31

Com 100% das urnas apuradas no Espírito Santo, Flávio Bolsonaro (PL) foi o mais votado pelo eleitorado capixaba à Presidência da República e ganhou a disputa no Estado com 54,78% dos votos válidos, segundo apuração do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES).


Já o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficou com 37,76% dos votos dos eleitores do Estado.


Os votos brancos foram 1,84% e os nulos, 2,47%. O comparecimento foi de 78,63% do eleitorado do Espírito Santo. A abstenção ficou em 21,37%.

Os dois candidatos vão disputar o segundo turno.

Números absolutos

Flávio Bolsonaro teve 1.233.194 votos no Espírito Santo. Já Lula conquistou o voto de 850.028 eleitores do Estado.


Escolheram votar em branco 43.211 eleitores. E 57.993 decidiram anular o voto.

Se abstiveram de votar 639.368 eleitores do Espírito Santo.



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