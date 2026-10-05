Flávio Bolsonaro é o mais votado no ES

Com 100% das urnas apuradas no Espírito Santo, Flávio Bolsonaro (PL) foi o mais votado pelo eleitorado capixaba à Presidência da República e ganhou a disputa no Estado com 54,78% dos votos válidos, segundo apuração do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES).





Já o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficou com 37,76% dos votos dos eleitores do Estado.





Os votos brancos foram 1,84% e os nulos, 2,47%. O comparecimento foi de 78,63% do eleitorado do Espírito Santo. A abstenção ficou em 21,37%.



Os dois candidatos vão disputar o segundo turno.