Sidônio Palmeira diz que Lula irá a debates se houver 2º turno

"A tendência está para a gente. Houve só essa movimentação aí no último período, que é o voto útil. Mesmo assim, eu tenho segurança de que a gente sai na frente no primeiro turno. Não está definido, né? Ninguém é vidente para definir isso em uma eleição apertada. Mas eu não tenho dúvida de que o presidente vai ganhar, porque ele defende a soberania, porque ele está preocupado com a vida do povo, está do lado do povo", declarou Sidônio.