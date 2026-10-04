Reencontros, bebês e eleitores com mais de 80 anos marcam votação no ES

Entre reencontros com antigos colegas de escola, famílias que atravessam gerações nas urnas, bebês de colo e eleitores que fazem questão de votar mesmo depois dos 70 anos, o domingo de eleição também foi marcado por histórias que vão além da disputa eleitoral no Espírito Santo.





No mesmo corredor onde estudaram durante o ensino médio, Arthur Pina e Guilherme Scarpelli se reencontram a cada domingo de eleição. Ex-alunos do Colégio Marista Nossa Senhora da Penha, os dois compartilharam a rotina escolar entre 2014 e 2022 e, neste domingo (4), votaram justamente na sala onde estudaram no ensino médio.





“Só na fila já revi cinco amigos. Deixa o dia de votação mais legal, né?”, conta Guilherme, que admite já ir ao local com a expectativa de encontrar conhecidos. “Acaba ficando mais divertido vir votar, você relembra muita coisa, muita nostalgia. Você vota mais leve, até".





“Vir aqui para mim é nada mais do que fazer o meu dever. Mas, de quebra, viver também essa nostalgia de reencontrar o Marista. Isso aí é a melhor coisa, né?”, diz Arthur.