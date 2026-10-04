Homem é morto com pelo menos oito tiros em Vitória

Um homem, identificado como Hudson Ildebrando dos Santos, de 25 anos, foi morto a tiros no bairro Alagoano, em Vitória, neste domingo (4). Testemunhas contaram à Polícia Militar que a vítima teria sido baleada por traficantes que atuam na região.





Segundo peritos da Polícia Científica, Hudson foi atingido por pelo menos oito tiros. No local, foram encontrados projéteis de calibre .380.





O crime é investigado pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), segundo a Polícia Civil. Nenhum suspeito havia sido localizado até a publicação da reportagem.