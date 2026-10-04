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Investigação

Homem é morto com pelo menos oito tiros em Vitória

Publicado em

04 out 2026 às 18:23
Hudson Ildebrando dos Santos foi morto no bairro Alagoano, em Vitória, neste domingo (4)
Hudson Ildebrando dos Santos foi morto a tiros Arquivo pessoal

Um homem, identificado como Hudson Ildebrando dos Santos, de 25 anos, foi morto a tiros no bairro Alagoano, em Vitória, neste domingo (4). Testemunhas contaram à Polícia Militar que a vítima teria sido baleada por traficantes que atuam na região.


Segundo peritos da Polícia Científica, Hudson foi atingido por pelo menos oito tiros. No local, foram encontrados projéteis de calibre .380. 


O crime é investigado pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), segundo a Polícia Civil. Nenhum suspeito havia sido localizado até a publicação da reportagem.

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Eleições 2026

Lorenzo Pazolini vota em Vitória e diz estar otimista com resultado

Publicado em 04/10/2026 às 13:16
Lorenzo Pazolini votou em Vitória
Lorenzo Pazolini votou em Vitória Guilherme Marques

O candidato ao governo do Espírito Santo Lorenzo Pazolini (Republicanos) chegou ao local de votação, na Faculdade de Direito de Vitória (FDV), em Santa Lúcia, em Vitória, por volta das 12h20 deste domingo (4). Ele registrou o voto às 12h47 e estava acompanhado da mulher e da filha.


Durante entrevista, Pazolini afirmou estar otimista com o resultado e avaliou que a campanha foi conduzida com humildade, diálogo e apresentação de propostas. “A expectativa de hoje é positiva. Trabalhamos com muita humildade, por meio do convencimento, do diálogo e de propostas. Esperamos que hoje seja o dia da democracia, com muita tranquilidade, muita paz e muito amor no coração”, afirmou.


O candidato também agradeceu o apoio recebido durante a campanha e disse que a jornada foi marcada por emoção. Pazolini evitou antecipar qualquer resultado e destacou a importância de respeitar o processo democrático.

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João Guimarães

Estagiário / [email protected]
João Guimarães
Eleições 2026

Eleitores enfrentam filas e espera de mais de 3 horas para votar no ES

Publicado em 04/10/2026 às 13:10
Eleitores reclamam que filas para votação estão muito longas e chegam a demorar mais de 1h em Vitória Guilherme Marques
Eleitores reclamaram das longas filas e espera de mais de 3 horas para votar na manhã deste domingo (4), em diferentes locais do Espírito Santo, durante o 1º turno das Eleições 2026.  

técnica de segurança do trabalho Raquel Boldi enfrentou uma verdadeira prova de resistência na Apae de Laranjeiras, na Serra. Ela chegou por volta das 10h e saiu após as 13h. "Essa escola sempre tem muita gente para votar e muitos idosos. Foram mais de 3 horas para conseguir cumprir meu papel de cidadã, mas deu certo, consegui." 

"Complicado", resumiu o eleitor Carlos Alberto, ao relatar demora de mais de 2 horas para registar o voto na Escola Estadual Ary Parreiras, em Vila Capixaba, Cariacica

Houve também relatos de atraso no CMEI Tarcílio Montanari, em Cariacica. Segundo Sueli Cândido, de 41 anos, mesária no local, o motivo é que muitos eleitores não estão levando “colinha” para as urnas. Por não saberem o número do candidato, eles acabavam voltando para o final da fila, disse ela.

Na Faculdade de Direito de Vitória (FDV), em Santa Lúcia, Vitória, o fluxo aumentou a partir das 10h30. Depois de uma abertura dos portões tranquila, o local passou a ter filas na maioria das seções. De acordo com o eleitor Davi Pandelis, de 28 anos, apesar de não haver registro de intercorrências nas urnas eletrônicas, a espera para votar era de 30 a 40 minutos.

Na UVV, em Vila Velha, eleitores idosos reclamaram que havia apenas uma fila destinada ao atendimento preferencial, o que provocou espera e deixou o local movimentado.

Também foram registradas filas de mais de uma hora na Escola Adelvani Sysesmundo de Azevedo (ASFA), em Jardim Camburi; no Centro Educacional a Escola Leonardo da Vinci, em Santa Lúcia; no CEEJA, no Centro; todos em Vitória, além do Colégio Marista, em Vila Velha.

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Eleições 2026

Helder Salomão vota em Cariacica e diz que está confiante para 2º turno

Publicado em 04/10/2026 às 12:09
Helder Salomão votou na manhã deste domingo (4) em Cariacica
Helder Salomão votou na manhã deste domingo (4) em Cariacica Analu Fagundes

O candidato ao governo do Espírito Santo Helder Salomão (PT) chegou ao local de votação no CMEI Tarcilio Montanari, no bairro Bela Aurora, em Cariacica, às 10h deste domingo (4) e registrou o voto às 11h47. Ele cumprimentou eleitores no local.


Durante entrevista, o candidato demonstrou alegria pela campanha e expressou confiança em relação à disputa para o segundo turno. “A nossa expectativa é que tenhamos um dia de democracia. O dia que o povo vai escolher o futuro do Espírito Santo. Nós estamos confiantes", disse.


Helder também ressaltou a importância dos eleitores indecisos. "Há ainda mais de 50% indecisos, isso mostra que a eleição está aberta", completou. O dado citado por ele se refere ao cenário espontâneo da pesquisa realizada pelo Instituto Quaest, quando os nomes dos adversários não são apresentados aos entrevistados durante a pesquisa eleitoral. 


O candidato finalizou dizendo que manterá a tradição de acompanhar a apuração em casa.

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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Eleições 2026

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Publicado em 04/10/2026 às 10:26

A votação para as Eleições Gerais 2026 no Espírito Santo começou com registros de problemas em 31 urnas eletrônicas na manhã deste domingo (4). No primeiro boletim do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES), atualizado às 9h30, o órgão indicou que as primeiras horas seguem normalmente no Estado.

Urna eletrônica passar por série de testes antes da votação
Urna eletrônica passar por série de testes antes da votação Camila Leão

Mesmo com a rotina tranquila, 31 urnas eletrônicas registraram falhas logo no início dos trabalhos. A maior parte dos problemas foi resolvida no próprio local de votação, com 25 equipamentos consertados, enquanto as outras seis urnas precisaram ser trocadas.


As ocorrências se concentraram em três municípios: Guarapari liderou com oito casos, seguido por Serra, com seis, e Cariacica, com cinco. Ao todo, 10.790 urnas estão em uso nas seções capixabas.

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Larissa Cors

Estagiária / [email protected]
Larissa Cors
Eleições 2026

Ricardo Ferraço vota em Vitória e diz estar otimista e confiante no 1º turno

Publicado em 04/10/2026 às 09:27

O candidato ao governo do Espírito Santo Ricardo Ferraço (MDB) votou na manhã deste domingo (4), na Escola da Ilha, no bairro Praia do Canto, em Vitória. Acompanhado da esposa e de seu aliado Renato Casagrande (PSB)candidato ao Senado, o postulante chegou ao local por volta das 8h30 e registrou seu voto na urna eletrônica.

O candidato ao governo do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, declarou confiança em sua campanha e otimismo para o primeiro turno das eleições
 Jaciele Simoura

Após votar, Ferraço conversou rapidamente com a imprensa e destacou o otimismo e confiança em sua campanha. "Foram quase 50 dias de um diálogo intenso com a população capixaba e meu otimismo e confiança vêm do reconhecimento que as pessoas têm pela transformação real que estamos fazendo no Espírito Santo", afirmou.


"Em caso de segundo turno, nós vamos aprofundar o debate entre as diferenças que existem entre os projetos que estão sendo submetidos à população capixaba. Mas é preciso aguardar com tranquilidade o resultado eleitoral", declarou, ao ser perguntado sobre a possibilidade de segundo turno para as eleições de governador.


Depois, o candidato seguiu para casa, onde aguardará a contagem dos votos ao lado de sua família.

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Larissa Cors

Estagiária / [email protected]
Larissa Cors
R$ 25 mil

Bolão feito na Praia da Costa, em Vila Velha, acerta a quina da Mega-Sena

Publicado em 04/10/2026 às 06:26

Um bolão com 8 cotas feito na Praia da Costa, em Vila Velha, acertou a quina da Mega-Sena e vai receber R$ 25.224,32. O prêmio principal, sorteado excepcionalmente na noite de sábado (3) por causa das eleições, acumulou novamente. O valor pode chegar a R$ 92 milhões no sorteio de terça-feira (6).


Os números sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 48 - 13 - 04 - 09 - 06 - 28 .


Outras 117 apostas também acertaram cinco números e cada uma receberá R$ 25.224,37. Outras 8.062 apostas tiveram quatro acertos e cada uma levará R$ 608,56.


A aposta simples na Mega-Sena custa R$ 6. Para os sorteios às terças e quintas-feiras ela pode ser feita até as 20h nas casas lotéricas, no portal Loterias Online e no aplicativo Loterias Caixa. A exceção é para os bolões digitais, que poderão ser comprados até 20h30 exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo.


No caso dos sorteio aos domingos, as apostas podem ser feitas até as 22h do sábado anterior. Para os bolões digitais, as apostas se encerram às 10h45 do domingo - o sorteio ocorre a partir das 11h.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Norte do ES

Mulher que estava na garupa de moto morre após colisão com carreta na BR 101

Publicado em 03/10/2026 às 17:46
O acidente ocorreu na tarde deste sábado (3) e deixou uma mulher morta Leitor | A Gazeta

Uma mulher que estava na garupa de uma motocicleta Honda/CG 160 Fan vermelha morreu após o veículo colidir com uma carreta. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 15h22 deste sábado (3), no km 115,7 da BR 101, na zona rural de Sooretama, no Norte do Espírito Santo. 


Ainda não se sabe quais foram as causas do acidente. O piloto foi encaminhado para um hospital da região. A identidade da vítima não foi divulgada. As equipes da PRF isolaram a cena do acidente, e o fluxo de veículos na rodovia seguiu sem interrupção total, por meio de um desvio.


A Polícia Científica (PCIES) informou que o corpo da vítima será encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. A ocorrência ficou a cargo da PRF.

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Caminhão desce ladeira desgovernado e tomba em Cariacica

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André Borghi

Repórter / [email protected]
André Borghi
Via íngreme

Caminhão desce ladeira desgovernado e tomba em Cariacica

Publicado em 03/10/2026 às 14:06

Em meio à chuva, um caminhão desceu uma ladeira desgovernado e tombou em um do morro no bairro Castelo Branco, em Cariacica. O acidente, cujo barulho acordou moradores, aconteceu por volta das 5 horas deste sábado (3), em uma via íngreme, conhecida como “Rua da Jaqueira”.


O pedreiro Jonatan Teixeira relatou que um vizinho chegou a pensar que fosse o barranco desabando ao escutar os sons. “Tem uns loucos que sobem e descem isso aí o tempo todo, motoqueiros, mas esse caras não conhecem aqui não, tenho certeza que não, para descer de caminhão. É perigoso, e tem muita criança aqui na rua”, explicou.


Duas pessoas estavam no veículo no momento do acidente, sendo um deles um feirante, dono do caminhão. Ninguém ficou ferido e, às 9h15, um reboque foi acionado pelo feirante e removeu o veículo do local, conforme apuração do repórter Alberto Borém, da TV Gazeta.

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Caroline Freitas

Repórter / [email protected]
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Impacto

Chuva cancela voos e impede chefs famosos de vir a evento em Vitória

Publicado em 03/10/2026 às 13:28

Oito voos foram cancelados no Aeroporto de Vitória, neste sábado (3), por causa da chuva registrada pela manhã. Segundo a Zurich Airport Brasil, concessionária que administra o local, as rotas canceladas tinham como origem e destino os aeroportos de Guarulhos e Congonhas (São Paulo) e Galeão (Rio de Janeiro).


"Orientamos aos passageiros com voos previstos a procurarem as suas respectivas companhias aéreas para mais informações sobre voos e remarcações", completou a Zurich Airport Brasil.


Por conta dos cancelamentos, os chefs Henrique Fogaça e Léo Santos, que participariam do Salt, Fire & Drive Festival, na Enseada do Suá, em Vitória, não poderão comparecer ao evento neste sábado. A informação foi divulgada pelo shopping que sedia a programação. 


A chuva tem gerado impacto também em terra. Moradores e transeuntes registraram ruas alagadas em Itapuã, Cocal, Nova Itaparica, Ibes e Novo México, em Vila Velha, na manhã deste sábado. A previsão é que a tempestade permaneça até o final do dia

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Noroeste ES

Mãe e dois filhos são atropelados por motociclista na faixa de pedestres em Colatina

Publicado em 03/10/2026 às 12:57
Mãe e dois filhos são atropelados por motociclista que fugiu em Colatina
Mãe e dois filhos são atropelados por motociclista. Condutor deixou o local Montagem - A Gazeta

Uma mulher e seus dois filhos pequenos foram atropelados por um motociclista na noite de sexta-feira (2), no bairro Carlos Germano, em Colatina, no Noroeste do Estado. As idades das vítimas não foram divulgadas. 


De acordo com  a Polícia Militar, a vítima contou que atravessava a faixa de pedestres acompanhada dos dois filhos quando os três foram atingidos por uma motocicleta. O motociclista, segundo relatou a vítima à PM, deixou o local sem prestar socorro. A mulher informou apenas que se tratava de uma motocicleta Yamaha YBR, de cor verde.


A mulher foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Silvio Avidos. As duas crianças foram levadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) ao Hospital São José. Até o momento, o motociclista não havia sido localizado.


Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

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Geizy Gomes

TV Gazeta Sul / [email protected]
Geizy Gomes

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