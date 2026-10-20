AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Orla

Vila Velha define empresa para obras na orla entre Barra do Jucu e Praia dos Recifes

A prefeitura quer construir ciclovia de 4,25 quilômetros ligando os dois bairros, além de reformar a Praça Pedro Valadares e construir a Praça da Praia do Barrão.

Publicado em 20 de Outubro de 2026 às 15:16

Maurílio Mendonça

Maurílio Mendonça

Publicado em 

20 out 2026 às 15:16
Imagens projetadas da reurbanização da Barra do Jucu até Praia dos Recifes
Imagem de projeto da reurbanização da Barra do Jucu até Praia dos Recifes Divulgação PMVV

Está definida a empresa que fará as obras nas praias da Barra do Jucu e dos Recifes, na orla de Vila Velha. O resultado da licitação foi divulgado nesta terça-feira (20), com a Prefeitura de Vila Velha aprovando a proposta de R$ 20.520.769,75, feita pela PHD Construções e Pavimentações.


A empresa ficará responsável por construir 4,25 quilômetros de ciclovia, ligando a Praia do Barrão à Praia dos Recifes. Também reformará a Praça Pedro Valadares e de construir a nova Praça da Praia do Barrão, com acesso ao Morro da Concha, ambas na Barra do Jucu. Os próximos passos, agora, são assinar o contrato e, na sequência, liberar a ordem de serviço.

Veja também 

Imagens projetadas da reurbanização da Barra do Jucu até Praia dos Recifes

Ciclovia de 4 quilômetros de extensão vai conectar Barra do Jucu à Praia dos Recifes

Essa obra faz parte do conjunto de projetos de requalificação da orla de Vila Velha, como as que já estão em andamento entre Nova Ponta da Fruta, Ponta da Fruta e Interlagos e vai entregar 7,5 quilômetros de ciclovia. Essa intervenção contempla pavimentação e drenagem de diversas ruas, calçadas acessíveis e equipamentos de lazer, a exemplo da praça de Nova Ponta da Fruta.


Segundo o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, a obra terá um ano de duração. "Estamos conversando com os moradores e adaptando o projeto para atender suas demandas", garantiu. As ruas do entorno da Praça Pedro Valadares, por exemplo, continuarão em paralelepípedo. "Vamos retirar e reassentar cada pedra, mantendo o valor histórico da praça e seu entorno", explicou Arnaldinho.


A obra ainda prevê calçadas acessíveis, drenagem e nova pavimentação, desde a ponte da Madalena até a Praia dos Recifes.

Leia Mais 

Comércio e serviços devem abrir 5 mil vagas temporárias no ES

Perícia aponta falha grave nos freios de ônibus que tombou e matou 3 na BR 262

Criança morre atropelada por caminhão enquanto brincava na Serra

IBGE vai abrir novo processo seletivo com 325 vagas

Vitória abre editais com R$ 1,3 milhão para blocos de carnaval e projetos culturais

Eleições 2026: nenhum eleitor pode ser preso a partir desta terça (20)

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Obras Vila Velha Orla Barra do Jucu Praia dos Recifes Ciclovia Prefeitura de Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Saída de André Janones do hospital
Janones é recebido por apoiadores ao ter alta hospitalar e compara Lula a Messi
Imagem de destaque
Bruxos do zodíaco: conheça os signos com maior conexão com a espiritualidade
Imagem de destaque
Bolo de fubá fofinho: 3 receitas de liquidificador para o lanche da tarde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados