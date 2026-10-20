Vila Velha define empresa para obras na orla entre Barra do Jucu e Praia dos Recifes

Essa obra faz parte do conjunto de projetos de requalificação da orla de Vila Velha, como as que já estão em andamento entre Nova Ponta da Fruta, Ponta da Fruta e Interlagos e vai entregar 7,5 quilômetros de ciclovia. Essa intervenção contempla pavimentação e drenagem de diversas ruas, calçadas acessíveis e equipamentos de lazer, a exemplo da praça de Nova Ponta da Fruta.





Segundo o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, a obra terá um ano de duração. "Estamos conversando com os moradores e adaptando o projeto para atender suas demandas", garantiu. As ruas do entorno da Praça Pedro Valadares, por exemplo, continuarão em paralelepípedo. "Vamos retirar e reassentar cada pedra, mantendo o valor histórico da praça e seu entorno", explicou Arnaldinho.





A obra ainda prevê calçadas acessíveis, drenagem e nova pavimentação, desde a ponte da Madalena até a Praia dos Recifes.