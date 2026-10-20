Criança morre atropelada por caminhão na Serra

Uma criança, de aproximadamente cinco anos, morreu atropelada por um caminhão no bairro Praiamar, na região de Nova Almeida, na Serra. O acidente aconteceu por volta de 9h30 desta terça-feira (20). O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) chegou a ser acionado, mas a vítima já havia falecido. Ainda não há informações do sexo da criança.
Segundo a Polícia Militar, o atropelamento aconteceu na Rua Usiminas. Ainda de acordo com os militares que atenderam a ocorrência, o motorista do caminhão se apresentou no Destacamento de Polícia Militar (DPM) de Nova Almeida após o acidente. Ele informou à polícia que não viu a criança.
As polícias Civil e Militar foram procuradas para mais informações sobre o caso. Assim que houver retorno, a matéria será atualizada.
Com informações do g1ES