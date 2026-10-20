IBGE vai abrir novo processo seletivo com 325 vagas

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) vai abrir um novo processo seletivo simplificado para preencher 325 vagas. A autorização para as contratações temporárias foi publicada no Diário Oficial da União nesta terça-feira (20).





As oportunidades serão para cargos de níveis médio e superior. A portaria determina que o edital seja publicado em um prazo de até seis meses, ou seja, até 20 de abril.





Serão oferecidas 276 vagas para o cargo de agente de pesquisa por telefone, que exige apenas ensino médio. A última seleção foi realizada em 2023, com remuneração inicial foi de R$ 1.345.