IBGE vai abrir novo processo seletivo com 325 vagas

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) vai abrir um novo processo seletivo simplificado para preencher 325 vagas. A autorização para as contratações temporárias foi publicada no Diário Oficial da União nesta terça-feira (20).
As oportunidades serão para cargos de níveis médio e superior. A portaria determina que o edital seja publicado em um prazo de até seis meses, ou seja, até 20 de abril.
Serão oferecidas 276 vagas para o cargo de agente de pesquisa por telefone, que exige apenas ensino médio. A última seleção foi realizada em 2023, com remuneração inicial foi de R$ 1.345.
Haverá ainda 49 oportunidades para o cargo de supervisor de pesquisa por telefone, exigindo nível superior para concorrer. Em 2023, os ganhos eram de R$ 5.100.
Os contratos terão duração de até um ano, com possibilidade de prorrogação por mais dois anos. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.
Além do salário, os contratados contarão com os seguintes benefícios: auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, férias proporcionais e 13º salário proporcional.
A última seleção do IBGE para esses cargos ocorreu em 2023, quando também foram oferecidas 325 vagas (276 para agente e 49 para supervisor), com lotação no Rio de Janeiro. A banca organizadora foi o Instituto Selecon.
Vale lembrar que a fundação pública tem autorização vigente para realizar outro processo seletivo, este com 27.330 vagas temporárias para o cargo de recenseador. Os profissionais atuarão no Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola de 2027, e a Fundação Cesgranrio já foi confirmada como banca organizadora.
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