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Prefeitura de Iconha abre concurso com vagas para o magistério

Remuneração varia de R$ 2.755,87 a R$ 4.409,39, com carga horária de 25 a 40 horas semanais, conforme o cargo

Publicado em 09 de Outubro de 2026 às 08:53

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

09 out 2026 às 08:53
Município de Iconha, Sul do Espírito Santo
Município de Iconha, Sul do Espírito Santo Facebook da Prefeitura de Iconha

A Prefeitura de Iconha, na região Sul do Espírito Santo, vai abrir concurso público para preencher 55 vagas no quadro do magistério, além de formação de cadastro de reserva. A remuneração varia de R$ 2.755,87 a R$ 4.409,39, com carga horária de 25 a 40 horas semanais, conforme o cargo.

As oportunidades estão distribuídas entre os seguintes postos:

  • Professor NMM - PA: Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental (36)

  • Professor NMM - PA (Tempo Integral): Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental (5)
  • Professor NSM - PB: Educação Física (3)
  • Professor NSM - PB: Arte (2)
  • Professor Pedagogo NSM - PP: (9)

Os candidatos precisam ter curso superior com licenciatura plena na área de atuação, entre outros requisitos listados no edital.


As inscrições poderão ser feitas de 16 a 30 de outubro de 2026, por meio do site do Instituto de Desenvolvimento Social, Gestão e Tecnologia (IDESG), responsável pelo certame.


A taxa de participação é de R$ 100,00. Poderão pedir a isenção do valor os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e pertencentes a famílias de baixa renda. As solicitações devem ser feitas no período de 16 a 19 de outubro.

O concurso contará com provas objetiva e de títulos. Os exames estão previstos para o dia 22 de novembro de 2026.


Os aprovados serão contratados pelo regime estatutário.


A validade do certame é de dois anos, contados a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogada por igual período, a critério do município.

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