Prefeitura de Iconha abre concurso com vagas para o magistério

A Prefeitura de Iconha, na região Sul do Espírito Santo, vai abrir concurso público para preencher 55 vagas no quadro do magistério, além de formação de cadastro de reserva. A remuneração varia de R$ 2.755,87 a R$ 4.409,39, com carga horária de 25 a 40 horas semanais, conforme o cargo.
As oportunidades estão distribuídas entre os seguintes postos:
Professor NMM - PA: Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental (36)
- Professor NMM - PA (Tempo Integral): Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental (5)
- Professor NSM - PB: Educação Física (3)
- Professor NSM - PB: Arte (2)
- Professor Pedagogo NSM - PP: (9)
Os candidatos precisam ter curso superior com licenciatura plena na área de atuação, entre outros requisitos listados no edital.
As inscrições poderão ser feitas de 16 a 30 de outubro de 2026, por meio do site do Instituto de Desenvolvimento Social, Gestão e Tecnologia (IDESG), responsável pelo certame.
A taxa de participação é de R$ 100,00. Poderão pedir a isenção do valor os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e pertencentes a famílias de baixa renda. As solicitações devem ser feitas no período de 16 a 19 de outubro.
O concurso contará com provas objetiva e de títulos. Os exames estão previstos para o dia 22 de novembro de 2026.
Os aprovados serão contratados pelo regime estatutário.
A validade do certame é de dois anos, contados a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogada por igual período, a critério do município.
Leia Mais Sobre Concurso