Prefeitura de Iconha abre concurso com vagas para o magistério

Os candidatos precisam ter curso superior com licenciatura plena na área de atuação, entre outros requisitos listados no edital.





As inscrições poderão ser feitas de 16 a 30 de outubro de 2026, por meio do site do Instituto de Desenvolvimento Social, Gestão e Tecnologia (IDESG), responsável pelo certame.





A taxa de participação é de R$ 100,00. Poderão pedir a isenção do valor os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e pertencentes a famílias de baixa renda. As solicitações devem ser feitas no período de 16 a 19 de outubro.