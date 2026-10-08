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12 concursos e seleções abertos no ES com salário de mais de R$ 17 mil no ES

Oportunidades são para cargos efetivos e temporárips; podem se inscrever profissionais de vários níveis de escolaridade

Publicado em 08 de Outubro de 2026 às 12:50

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

08 out 2026 às 12:50
Sede do Creci-ES em Vitória
Sede do Creci-ES em Vitória Divulgação / Creci

Pelo menos 12 concursos públicos e processos seletivos estão com inscrições abertas no Espírito Santo, reunindo mais de 900 vagas imediatas e para formação de cadastro de reserva. Os editais têm como objetivo selecionar servidores efetivos e profissionais temporários para diversos órgãos do estado, com salários que podem passar dos R$ 17 mil mensais.


A Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento Básico do Espírito Santo (Aries) está com processo seletivo aberto para preencher uma vaga de analista de fiscalização e regulação. A remuneração é de R$ 4.200,00 e os candidatos podem se inscrever até o dia 15 de outubro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192/ES) está com dois processos seletivos abertos para a contratação de profissionais de níveis técnico e superior. As oportunidades são para os cargos de enfermeiro-socorrista, técnico de enfermagem socorrista e telefonista-auxiliar de regulação médica. Os salários podem chegar a R$ 3.707,42. Os interessados podem se inscrever até o dia 11 de outubro de 2026.


O prazo para se inscrever no concurso público da Prefeitura de Anchieta, no sul do estado, foi prorrogado até o dia 14 de outubro. São 64 vagas para professores e pedagogos efetivos. A remuneração pode chegar a R$ 8.640,00, conforme a carga horária e a titulação do candidato.


Em Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana, o concurso público oferece 50 vagas para a Guarda Municipal, sendo 30 imediatas e 20 para cadastro de reserva no quadro efetivo. O subsídio inicial é de R$ 3.763,26, acrescido de auxílio-alimentação de R$ 750,00 e adicional por tempo de serviço. É exigido ensino médio completo e idade entre 18 e 40 anos. As inscrições seguem até às 16h do dia 21 de outubro de 2026.

O município também tem um processo seletivo aberto para a contratação de profissionais de todos os níveis de escolaridade. A seleção visa a preencher cadastro de reserva, com salários de até R$ 17.363,26. As inscrições acontecem de 16 a 28 de outubro.


Dois conselhos regionais estão com inscrições abertas no Espírito Santo. O Conselho Regional de Educação Física da 17ª Região (CREF17/ES) oferece duas vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. Os postos são para advogado, analista administrativo e contador, com salário de R$ 5.500,00. Os candidatos podem se inscrever até o dia 20 de outubro.


Já o Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci-ES) lançou edital com 24 vagas, distribuídas entre cargos de níveis médio e superior. Os ganhos chegam a R$ 8.250,00. As inscrições vão até 10 de novembro.

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