12 concursos e seleções abertos no ES com salário de mais de R$ 17 mil no ES

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192/ES) está com dois processos seletivos abertos para a contratação de profissionais de níveis técnico e superior. As oportunidades são para os cargos de enfermeiro-socorrista, técnico de enfermagem socorrista e telefonista-auxiliar de regulação médica. Os salários podem chegar a R$ 3.707,42. Os interessados podem se inscrever até o dia 11 de outubro de 2026.





O prazo para se inscrever no concurso público da Prefeitura de Anchieta, no sul do estado, foi prorrogado até o dia 14 de outubro. São 64 vagas para professores e pedagogos efetivos. A remuneração pode chegar a R$ 8.640,00, conforme a carga horária e a titulação do candidato.





Em Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana, o concurso público oferece 50 vagas para a Guarda Municipal, sendo 30 imediatas e 20 para cadastro de reserva no quadro efetivo. O subsídio inicial é de R$ 3.763,26, acrescido de auxílio-alimentação de R$ 750,00 e adicional por tempo de serviço. É exigido ensino médio completo e idade entre 18 e 40 anos. As inscrições seguem até às 16h do dia 21 de outubro de 2026.