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Câmara dos Deputados abre novo concurso com salário de até R$ 32 mil

A oferta é de 184 vagas para o cargo de analista; inscrições podem ser feitas a partir do dia 15 de outubro

Publicado em 05 de Outubro de 2026 às 12:10

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

05 out 2026 às 12:10
Plenário da Câmara dos Deputados Marcos Oliveira/Agência Senado

A Câmara dos Deputados vai abrir concurso público com 184 vagas para o cargo de analista legislativo (nível superior), sendo 66 para provimento imediato e 118 para formação de cadastro de reserva. A remuneração inicial é de R$ 32.070,88, com jornada de trabalho de 40 horas semanais. Os aprovados atuarão em Brasília.


As oportunidades estão distribuídas entre 11 especialidades de atuação.


As inscrições poderão ser feitas a partir das 10 horas do dia 15 de outubro até as 18 horas do dia 17 de novembro de 2026, no site do Cebraspe, banca responsável pelo certame. 

A taxa de participação é de R$ 130,00. Candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e doadores de medula óssea poderão solicitar a isenção do pagamento entre os dias 15 e 23 de outubro.


O concurso da Câmara dos Deputados contará com provas objetivas e discursivas, que serão aplicadas no dia 17 de janeiro de 2027. As avaliações serão realizadas nas capitais dos 26 estados da Federação e no Distrito Federal.

A etapa objetiva terá duração de cinco horas e será realizada no período da manhã. Já a prova discursiva terá duração de três horas, no período da tarde. Ao todo, os candidatos terão que responder a 180 questões do tipo "certo" ou "errado", além da resolução do teste discursivo.

Confira as vagas

  • Comunicação Social - Divulgação Institucional: 4 imediatas e 9 de cadastro de reserva;

  • Comunicação Social - Jornalismo: 12 imediatas e 23 de cadastro de reserva;

  • Comunicação Social - Relações Públicas: 4 imediatas e 12 de cadastro de reserva;

  • Documentação e Informação Legislativa - Arquivologia: 7 imediatas e 11 de cadastro de reserva;

  • Documentação e Informação Legislativa - Biblioteconomia: 7 imediatas e 10 de cadastro de reserva;

  • Engenharia Civil: 1 imediata e 10 de cadastro de reserva;

  • Engenharia Elétrica: 1 imediata e 2 de cadastro de reserva;

  • Engenharia Eletrônica/Telecomunicações: 3 imediatas e 8 imediatas;

  • Engenharia Mecânica: 1 imediata e 2 de cadastro de reserva;

  • Museólogo: 1 imediata e 6 de cadastro de reserva; e

  • Registro e Redação: 25 imediatas e 25 de cadastro de reserva.

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