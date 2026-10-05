Câmara dos Deputados abre novo concurso com salário de até R$ 32 mil

A Câmara dos Deputados vai abrir concurso público com 184 vagas para o cargo de analista legislativo (nível superior), sendo 66 para provimento imediato e 118 para formação de cadastro de reserva. A remuneração inicial é de R$ 32.070,88, com jornada de trabalho de 40 horas semanais. Os aprovados atuarão em Brasília.
As oportunidades estão distribuídas entre 11 especialidades de atuação.
As inscrições poderão ser feitas a partir das 10 horas do dia 15 de outubro até as 18 horas do dia 17 de novembro de 2026, no site do Cebraspe, banca responsável pelo certame.
A taxa de participação é de R$ 130,00. Candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e doadores de medula óssea poderão solicitar a isenção do pagamento entre os dias 15 e 23 de outubro.
O concurso da Câmara dos Deputados contará com provas objetivas e discursivas, que serão aplicadas no dia 17 de janeiro de 2027. As avaliações serão realizadas nas capitais dos 26 estados da Federação e no Distrito Federal.
A etapa objetiva terá duração de cinco horas e será realizada no período da manhã. Já a prova discursiva terá duração de três horas, no período da tarde. Ao todo, os candidatos terão que responder a 180 questões do tipo "certo" ou "errado", além da resolução do teste discursivo.
Comunicação Social - Divulgação Institucional: 4 imediatas e 9 de cadastro de reserva;
Comunicação Social - Jornalismo: 12 imediatas e 23 de cadastro de reserva;
Comunicação Social - Relações Públicas: 4 imediatas e 12 de cadastro de reserva;
Documentação e Informação Legislativa - Arquivologia: 7 imediatas e 11 de cadastro de reserva;
Documentação e Informação Legislativa - Biblioteconomia: 7 imediatas e 10 de cadastro de reserva;
Engenharia Civil: 1 imediata e 10 de cadastro de reserva;
Engenharia Elétrica: 1 imediata e 2 de cadastro de reserva;
Engenharia Eletrônica/Telecomunicações: 3 imediatas e 8 imediatas;
Engenharia Mecânica: 1 imediata e 2 de cadastro de reserva;
Museólogo: 1 imediata e 6 de cadastro de reserva; e
Registro e Redação: 25 imediatas e 25 de cadastro de reserva.
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