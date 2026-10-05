Câmara dos Deputados abre novo concurso com salário de até R$ 32 mil

A Câmara dos Deputados vai abrir concurso público com 184 vagas para o cargo de analista legislativo (nível superior), sendo 66 para provimento imediato e 118 para formação de cadastro de reserva. A remuneração inicial é de R$ 32.070,88, com jornada de trabalho de 40 horas semanais. Os aprovados atuarão em Brasília.





As oportunidades estão distribuídas entre 11 especialidades de atuação.





As inscrições poderão ser feitas a partir das 10 horas do dia 15 de outubro até as 18 horas do dia 17 de novembro de 2026, no site do Cebraspe, banca responsável pelo certame.