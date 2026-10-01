Orçamento do ES em 2027 prevê 28 concursos para contratar servidores; veja lista

O Espírito Santo deverá ter, ao menos, 28 concursos públicos em diversos órgãos e instituições até o fim de 2027. As contratações estão previstas no Projeto de Lei Orçamentária Anual (Ploa) do próximo ano, encaminhado pelo Poder Executivo à Assembleia Legislativa na última quarta-feira (30).
O documento traça a estimativa de receitas e despesas do poder público estadual. Para o próximo ano, o governo do Estado calcula um orçamento total de R$ 35,4 bilhões, dos quais R$ 12,4 bilhões serão destinados aos gastos com pessoal.
O texto precisará ser analisado e votado pelos deputados estaduais, podendo sofrer alterações por meio de emendas parlamentares. Segundo a Secretaria de Estado de Economia e Planejamento (SEP), despesas obrigatórias — como a folha de pagamento e contratos de manutenção — precisam ser preservadas, assim como as obras já contratadas tendem a ter continuidade.
Embora conste na previsão orçamentária, a efetiva realização dos concursos vai depender da demanda e do planejamento de cada órgão e instituição.
Entre as seleções confirmadas, estão as do Corpo de Bombeiros Militar (CBMES), com 100 vagas para soldados; do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM), com cinco oportunidades; e do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES), com 20 postos.
Além do Poder Executivo, o Ploa projeta despesas e gastos no Legislativo e no Judiciário. No Tribunal de Justiça, deve ser aberta seleção para a contratação de servidores efetivos na área de tecnologia da informação.
A previsão orçamentária contempla ainda os órgãos e instituições que já têm editais publicados ou em andamento, cujas futuras nomeações impactarão as contas públicas.
Entre as seleções em andamento, destaca-se o concurso da Polícia Militar (PMES), que oferta 1.008 vagas e teve provas aplicadas no último domingo (27). A Assembleia Legislativa (Ales) e o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) também têm certames para servidores em fase de execução, com oferta de 35 e 60 vagas, respectivamente.
PODERES E INSTITUIÇÕES
Assembleia Legislativa
Defensoria Pública
Ministério Público
Tribunal de Justiça
GOVERNO DO ESTADO
Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh)
Corpo de Bombeiros
Departamento Estadual de Trânsito (Detran)
Faculdade de Música
Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação
Fundo Estadual de Defesa do Consumidor
Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf)
Instituto de Atendimento Socioeducativo (Iases)
Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon)
Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação (Prodest)
Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema)
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM)
Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Espírito Santo (Ipem)
Junta Comercial
Polícia Científica
Polícia Civil
Polícia Militar
Polícia Penal
Procuradoria-Geral do Estado (PGE)
Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger)
Secretaria da Fazenda
Secretaria de Educação
Secretaria de Saúde
Secretaria de Turismo
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
O concurso da Assembleia Legislativa foi realizado em 2025, com 35 vagas e formação de cadastro de reserva. Com isso, não há previsão de abertura de nova seleção.
DEFENSORIA PÚBLICA
Na Defensoria Pública do Espírito Santo, não há previsão de novos concursos por enquanto.
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO
O concurso do Ministério Público para promotores (5 vagas) foi realizado em 2025, enquanto para o do quadro de servidores (60), em 2026. Com isso, não há previsão de abertura de nova seleção.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
O Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) deve abrir, em breve, um novo concurso público voltado para a área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). O certame exigirá nível superior e contará com vagas para analista de segurança da informação e analista de sistemas — com especialidades em Desenvolvimento de Sistemas, Inteligência Artificial e Governança de TI. Há ainda a possibilidade de inclusão de outras especialidades do setor, a depender dos estudos de planejamento do Tribunal.
CORPO DE BOMBEIROS
O Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES) vai abrir concurso público com 100 vagas para soldados ainda este ano, além da formação de cadastro de reserva. A corporação já iniciou o processo de escolha da banca organizadora. Atualmente, o salário inicial da carreira é de R$ 5.971,11 após o curso de formação.
Concluída a assinatura do contrato com a banca, será feita a publicação do edital. A ampliação do efetivo foi autorizada em junho, e a previsão é que a primeira etapa do certame ocorra ainda em 2026.
DETRAN
Está em tratativas no âmbito do governo. A previsão é que o certame abra oportunidades para o cargo de agente de trânsito. De acordo com o órgão, ainda não há previsão para a publicação do edital.
IASES
O Instituto de Atendimento Socioeducativo (Iases) está com concurso em andamento para os cargos de agente socioeducativo, além de vagas de nível superior para os cargos de nutrição, serviço social, pedagogia, psicologia, Direito e terapia ocupacional. Segundo a instituição, não há previsão de realização de novo certame.
IDAF
O concurso público do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf) encontra-se na fase final de elaboração do edital. Entretanto, até o momento, não há uma data definida para a publicação. Serão 14 vagas imediatas para o cargo de técnico de fiscalização e desenvolvimento agropecuário. Haverá também formação de cadastro de reserva para esse e demais cargos integrantes da carreira de fiscal estadual agropecuário. A remuneração é de até R$ 8 .477,66. A banca responsável será o Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap).
IEMA
O último concurso realizado pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema) segue vigente até junho de 2027. Por enquanto, não há previsão de novo certame.
PROCON
O novo concurso do Procon vai oferecer 20 vagas para o cargo de agente de defesa do consumidor, com exigência de nível superior. A remuneração inicial da carreira é de R$ 7.547,78. O Instituto Avalia será o responsável pela elaboração do certame. A definição da organizadora foi publicada no Portal Nacional de Contratações Públicas, do governo federal.
IPAJM
O concurso público do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) será organizado pela Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (Fundatec). A dispensa de licitação foi publicada no Portal Nacional de Contratações Públicas. O próximo passo é a assinatura do contrato com a banca organizadora.
O certame vai oferecer cinco vagas imediatas para cargos de nível superior, além de cadastro de reserva, distribuídas entre assistente social previdenciário (1), perito médico previdenciário (3) e psicólogo previdenciário (1). A jornada é de 20 horas semanais para perito médico e de 40 horas para os demais cargos, com remuneração de até R$ 8.000,00.
JUNTA COMERCIAL
De acordo com a Junta Comercial, não há previsão para abertura de concurso.
POLÍCIA CIENTÍFICA
Em janeiro de 2026, foram sancionados a Lei de Carreira e o Estatuto dos Policiais Científicos da Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES), viabilizando a realização de um novo concurso público pela corporação. O certame poderá oferecer vagas para os cargos de perito oficial criminal, perito oficial médico-legista e assistente de perícia.
Os subsídios iniciais ultrapassam R$ 9.000,00 mensais. De acordo com a PCIES, o processo está em fase de procedimentos internos para a viabilização do edital.
PROCURADORIA-GERAL
O último certame da Procuradoria-Geral do Estado (PGE) foi realizado em 2025, com duas vagas para procurador. Não há previsão de novos concursos por enquanto.
SECRETARIA DE SAÚDE
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou, por meio de nota, que a comissão responsável pelo concurso público está revisando o planejamento do certame para assegurar plena adequação à Lei Federal nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações). As atualizações serão divulgadas em momento oportuno, em conformidade com os trâmites legais.
Os demais órgãos e instituições ainda não confirmaram a realização de concursos públicos. O texto será atualizado à medida que as respostas forem enviadas.
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