Orçamento do ES em 2027 prevê 28 concursos para contratar servidores; veja lista

O Espírito Santo deverá ter, ao menos, 28 concursos públicos em diversos órgãos e instituições até o fim de 2027. As contratações estão previstas no Projeto de Lei Orçamentária Anual (Ploa) do próximo ano, encaminhado pelo Poder Executivo à Assembleia Legislativa na última quarta-feira (30).





O documento traça a estimativa de receitas e despesas do poder público estadual. Para o próximo ano, o governo do Estado calcula um orçamento total de R$ 35,4 bilhões, dos quais R$ 12,4 bilhões serão destinados aos gastos com pessoal.





O texto precisará ser analisado e votado pelos deputados estaduais, podendo sofrer alterações por meio de emendas parlamentares. Segundo a Secretaria de Estado de Economia e Planejamento (SEP), despesas obrigatórias — como a folha de pagamento e contratos de manutenção — precisam ser preservadas, assim como as obras já contratadas tendem a ter continuidade.