Polícia Militar do ES libera gabarito das provas de domingo (27)

Os candidatos que discordarem de qualquer resposta do gabarito preliminar poderão interpor recursos nos dias 29 e 30 de setembro, conforme as instruções previstas nos editais.





O concurso da corporação oferece 1.008 vagas, sendo 1.000 para soldados combatentes e 8 para soldados músicos. Os aprovados contarão com remuneração inicial de R$ 5.713,99.





Ao todo, mais de 24 mil candidatos se inscreveram no certame. As provas foram aplicadas no período da tarde, das 15h às 20h, incluindo a resolução da prova objetiva e a elaboração da redação.