AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Concursos
  • Polícia Militar do ES libera gabarito das provas de domingo (27)
1.008 vagas

Polícia Militar do ES libera gabarito das provas de domingo (27)

Candidatos que discordarem de qualquer resposta do gabarito preliminar poderão interpor recursos nos dias 29 e 30 de setembro, conforme as instruções previstas nos editais

Publicado em 28 de Setembro de 2026 às 15:42

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

28 set 2026 às 15:42
Policiais militares estão no meio da polêmica sobre a reforma da Previdência Fernando Madeira

A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) e o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan) divulgaram, na tarde desta segunda-feira (28), os gabaritos preliminares das provas objetivas do concurso público para soldados combatentes e músicos, aplicadas no último domingo (27).


Os candidatos podem consultar as respostas diretamente no site do Idecan

Clique aqui para conferir o gabarito para soldado combatente Tipo A


Clique aqui para conferir o gabarito para soldado combatente Tipo B


Clique aqui para conferir o gabarito para soldado músico Tipo A


Clique aqui para conferir o gabarito para soldado músico Tipo B

Os candidatos que discordarem de qualquer resposta do gabarito preliminar poderão interpor recursos nos dias 29 e 30 de setembro, conforme as instruções previstas nos editais.


O concurso da corporação oferece 1.008 vagas, sendo 1.000 para soldados combatentes e 8 para soldados músicos. Os aprovados contarão com remuneração inicial de R$ 5.713,99.


Ao todo, mais de 24 mil candidatos se inscreveram no certame. As provas foram aplicadas no período da tarde, das 15h às 20h, incluindo a resolução da prova objetiva e a elaboração da redação.

A divulgação do gabarito definitivo, do resultado preliminar da prova objetiva e do espelho do cartão-resposta está prevista para 14 de outubro. Já o resultado definitivo da etapa objetiva será publicado em 3 de novembro de 2026.

Critérios de correção

A pontuação da prova objetiva será calculada com base nas respostas assinaladas pelo candidato, valendo 1 ponto cada questão em conformidade com o gabarito definitivo. Questões sem resposta, com dupla marcação ou com preenchimento incorreto do tipo de prova não pontuarão.


Para ser considerado aprovado, o candidato deve obter, no mínimo, 50% da pontuação total da prova objetiva e 30% da pontuação máxima em cada disciplina. A classificação inicial corresponderá à soma das notas obtidas na prova objetiva e na redação.

O processo seletivo incluirá as seguintes etapas:

  • Teste de Aptidão Física (TAF);

  • Avaliação psicológica;

  • Investigação social;

  • Exames de saúde;

  • Curso de formação.

Os concorrentes ao cargo de soldado músico realizarão também a prova prática de música antes do prosseguimento nas demais fases do certame.

Leia Mais Sobre Concurso

Como é a formação dos novos soldados da Polícia Militar do ES

Onde os aprovados no concurso da Polícia Militar do ES poderão trabalhar

Como é a carreira de quem ingressa na Polícia Militar do ES

Sesa, Anchieta e Guarda Municipal: 20 mil vagas em concursos e seleções

Secretaria de Saúde do ES abre processo seletivo com salário de até R$ 12 mil

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos Concursos (ES) Concursos Públicos Polícia Militar Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Do jogo do bicho ao tigrinho: a história da jogatina e suas proibições no Brasil
Groundation faz show em Vitória em tributo a Bob Marley
Banda norte-americana Groundation faz show em Vitória em tributo a Bob Marley
Apostas, jogos on-line, bets, vício
ECA Digital, bets e um pedido de socorro de um adolescente

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados