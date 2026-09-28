Polícia Militar do ES libera gabarito das provas de domingo (27)

A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) e o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan) divulgaram, na tarde desta segunda-feira (28), os gabaritos preliminares das provas objetivas do concurso público para soldados combatentes e músicos, aplicadas no último domingo (27).
Os candidatos podem consultar as respostas diretamente no site do Idecan.
Os candidatos que discordarem de qualquer resposta do gabarito preliminar poderão interpor recursos nos dias 29 e 30 de setembro, conforme as instruções previstas nos editais.
O concurso da corporação oferece 1.008 vagas, sendo 1.000 para soldados combatentes e 8 para soldados músicos. Os aprovados contarão com remuneração inicial de R$ 5.713,99.
Ao todo, mais de 24 mil candidatos se inscreveram no certame. As provas foram aplicadas no período da tarde, das 15h às 20h, incluindo a resolução da prova objetiva e a elaboração da redação.
A divulgação do gabarito definitivo, do resultado preliminar da prova objetiva e do espelho do cartão-resposta está prevista para 14 de outubro. Já o resultado definitivo da etapa objetiva será publicado em 3 de novembro de 2026.
A pontuação da prova objetiva será calculada com base nas respostas assinaladas pelo candidato, valendo 1 ponto cada questão em conformidade com o gabarito definitivo. Questões sem resposta, com dupla marcação ou com preenchimento incorreto do tipo de prova não pontuarão.
Para ser considerado aprovado, o candidato deve obter, no mínimo, 50% da pontuação total da prova objetiva e 30% da pontuação máxima em cada disciplina. A classificação inicial corresponderá à soma das notas obtidas na prova objetiva e na redação.
O processo seletivo incluirá as seguintes etapas:
Teste de Aptidão Física (TAF);
Avaliação psicológica;
Investigação social;
Exames de saúde;
Curso de formação.
Os concorrentes ao cargo de soldado músico realizarão também a prova prática de música antes do prosseguimento nas demais fases do certame.
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