Como é a formação dos novos soldados da Polícia Militar do ES

O curso de formação de soldados combatentes é a última etapa do concurso público da Polícia Militar do Espírito Santo, que tem a duração de aproximadamente um ano. Ao fazerem a matrícula para a qualificação na Academia da corporação, os candidatos ingressam no curso superior de tecnologia em segurança pública.





É a partir dessa fase que começa a carreira de policial militar. A capacitação ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h20 às 17 horas. Além das aulas teóricas, eles também passam pelo estágio supervisionado nas ruas.





Os alunos são avaliados durante o período de instrução, podendo ser considerados aptos a receber o diploma e seguir na corporação. Conforme o edital, o curso de formação é de caráter eliminatório e classificatório.