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Como é a formação dos novos soldados da Polícia Militar do ES

Treinamento dura cerca de um ano, entre aulas teoricas e estágio supervisionado

Publicado em 08 de Julho de 2026 às 14:47

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

08 jul 2026 às 14:47
Polícia Militar vai ganhar reforço de novos soldados
Polícia Militar vai ganhar reforço de novos soldados Ricardo Medeiros

O curso de formação de soldados combatentes é a última etapa do concurso público da Polícia Militar do Espírito Santo, que tem a duração de aproximadamente um ano. Ao fazerem a matrícula para a qualificação na Academia da corporação, os candidatos ingressam no curso superior de tecnologia em segurança pública. 


É a partir dessa fase que começa a carreira de policial militar. A capacitação ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h20 às 17 horas. Além das aulas teóricas, eles também passam pelo estágio supervisionado nas ruas. 


Os alunos são avaliados durante o período de instrução, podendo ser considerados aptos a receber o diploma e seguir na corporação. Conforme o edital, o curso de formação é de caráter eliminatório e classificatório. 

As inscrições para o concurso da PMES terminam no dia 8 de julho, no site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan).  São 1.008 vagas, sendo 1.000 postos para soldados combatentes e 8 para soldados músicos. 


Durante o período como aluno, o aprovado recebe subsídio bruto de R$ 2.010,40. Após se tornar soldado combatente, passa a receber R$ 5.713,99. Nos dois casos, há ainda o recebimento de auxílio-alimentação de R$ 800,00.


A formação conta com treinamentos físicos, além daqueles voltados para o serviço operacional. Entre as disciplinas teóricas como Direito Penal, Constitucional e Militar, legislação, gerenciamento de crises, documentação técnica e Língua Portuguesa. 

A preparação conta também com aulas de tiro, de policiamento ostensivo, de trânsito e abordagem, todas voltadas para o que o policial pode enfrentar durante o trabalho nas ruas. 


Todo treinamento possibilita que os agentes de segurança saibam os procedimentos que devem ser usados para atender a sociedade. 

Leia Mais Sobre Concurso 

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